2 रन से बच गया गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड, नंबर-2 पर पहुंचे नमन धीर, T20 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

टी-20 क्रिकेट में एक ऐसा कमाल होने से रह गया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. टी-20 में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है लेकिन शेर ए पंजाब टी20 कप में नमन धीर ने टी-20 में 173 रन की पारी खेली, अगर दो रन और बन जाता तो क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाता. बता दें कि गेल के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने का सपना 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का भी है. टी-20 क्रिकेट ने इस खेल के इतिहास में कुछ सबसे जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस देखे हैं. अब नमन धीर ने ऐसी बल्लेबाजी की है जिसकी तारीफ लगातार होते रहेगी. ऐसे में जानते हैं टी-20 क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों के बारे में.

क्रिस गेल - 175 रन

आईपीएल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलते हुए क्रिस गेल ने 66 गेंदों पर नाबाद 175 रन बनाए. यह दुनिया भर में किसी भी टी-20 मैच में किसी बल्लेबाज का बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. गेल की इस पारी में 17 छक्के और 13 चौके शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 265.15 था. उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड है. उस पारी में उनके 17 छक्के भी आईपीएल में एक ही पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड हैं.

नमन धीर- 173

नमन धीर ने 64 गेंदों पर 173 रन बनाए, जिससे वे टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वालों की ऑल-टाइम लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए. वे इस लिस्ट में शामिल होने वाले नए बल्लेबाज हैं. उन्होंने मोहाली के PCA IS बिंद्रा स्टेडियम में शेर-ए-पंजाब T20 लीग 2026 में मोहाली किंग्स के लिए शानदार खेल दिखाया. आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले धीर ने मैच के दौरान पारी की शुरुआत की थी. अपनी पारी में धीर ने 16 चौके और मैदान के बाहर जाने वाले 12 बड़े छक्के लगाए. उन्होंने गेंदबाजों पर जरा भी रहम नहीं दिखाया. वे आखिरी ओवर में आउट हुए; 'लॉन्ग-ऑन' एरिया में छक्का मारने की कोशिश में वे डीप में खड़े फील्डर के हाथों कैच हो गए. धीर ऑल-टाइम रिकॉर्ड तोड़ने के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन बस 2 रनों से चूक गए.

एरॉन फिंच

एरॉन फिंच ने 2018 में हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए 76 गेंदों पर 172 रन बनाए थे. 2026 तक, यह T20 इंटरनेशनल में किसी खिलाड़ी का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर था. फिंच ने अपनी इस पारी में 16 छक्के और 10 चौके लगाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 226.31 था. इस पारी ने उनके ही पिछले T20I रिकॉर्ड (156 रन) को तोड़ा, जो उन्होंने 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था. फिंच T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले इंटरनेशनल कप्तान भी हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट और फ्रेंचाइजी लीग में कुल 354 टी-20 मैच खेलने वाले फिंच उन तीन खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने इस फॉर्मेट में एक से ज्यादा बार 150 से ज्यादा रन बनाए हैं, बाकी दो खिलाड़ी गेल और मैकुलम हैं.

हमजा खान

हमजा खान ने रवांडा के लिए 65 गेंदों पर नाबाद 164 रन बना थे, जिससे टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रनों की पारी खेलने वालों की ऑल-टाइम लिस्ट में चौथे नंबर पर मौजूद हैं. यह पारी 24 मई, 2026 को बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1 ग्राउंड पर ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप सब-रीजनल अफ्रीका क्वालीफायर के ग्रुप A मैच में आइवरी कोस्ट के खिलाफ खेली गई थी.

करनबीर सिंह

करनबीर सिंह ने 57 गेंदों पर 164 रन बनाने का कमाल किया है जिससे वह टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वालों की ऑल-टाइम लिस्ट में पांचवें नंबर पर मौजूद हैं. इस आक्रामक बल्लेबाज ने जून 2026 में हंगरी के दौरे पर ऑस्ट्रिया के लिए तीसरे टी20 मैच में यह कारनामा किया, जिससे वे आधुनिक क्रिकेट में इस शानदार उपलब्धि के टॉप पांच बल्लेबाजों में शामिल हो गए. अपनी पारी में करनबीर सिंह ने 18 चौकों के अलावा 12 बड़े छक्के भी जमाए थे, यानी उनके बनाए गए 144 रन सिर्फ बाउंड्री से आए, जो खेल के किसी भी फॉर्मेट में बहुत बड़ी बात है. वे 18वें ओवर की दूसरी आखिरी गेंद पर आउट हुए, और ऑस्ट्रिया ने सिर्फ 20 ओवर में सात विकेट खोकर 322 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने का कमाल कर दिखाया था.

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