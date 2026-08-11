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अपनी ही फिरकी में फंस गए भज्जी; हरभजन सिंह ने पंजाब में नशे का वीडियो शेयर किया, पुलिस ने बता दी सही लोकेशन

पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने नशे में दिख रहे युवाओं का वीडियो शेयर कर पंजाब के युवाओं को लेकर चिंता जताई. इसके बाद पंजाब पुलिस ने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो कहां का है.

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अपनी ही फिरकी में फंस गए भज्जी; हरभजन सिंह ने पंजाब में नशे का वीडियो शेयर किया, पुलिस ने बता दी सही लोकेशन
हरभजन सिंह ने नशे पर जताई चिंता, पंजाब पुलिस ने वायरल वीडियो की सच्चाई बताई

पंजाब में नशे की समस्या को लेकर सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने पंजाब पुलिस का ध्यान खींचा. पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने नशे की हालत में दिखाई दे रहे कुछ युवाओं का वीडियो साझा करते हुए पंजाब और पंजाबी युवाओं की स्थिति पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि पंजाब का युवा नशे की गिरफ्त में है और राज्य को बचाने की जरूरत है. हरभजन की पोस्ट तेजी से वायरल हुई, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि जिस वीडियो को पंजाब से जोड़कर साझा किया जा रहा है, वह वास्तव में राजस्थान के श्रीगंगानगर का है और उसका पंजाब से कोई संबंध नहीं है.

पंजाब को किसी की बुरी नजर लग गई : हरभजन सिंह

हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो साझा करते हुए लिखा कि पंजाब को किसी की बुरी नजर लग गई है. उन्होंने कहा कि पंजाब और यहां के युवाओं की हालत देखकर उन्हें दुख होता है और राज्य को नशे से बचाने की जरूरत है.

ये रहा भज्जी द्वारा शेयर किया गया वीडियो

पंजाब पुलिस का फैक्ट चेक

हरभजन सिंह की पोस्ट के बाद पंजाब पुलिस ने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिक्रिया दी. पुलिस ने कहा कि वायरल वीडियो पंजाब का नहीं है और इसका पंजाब पुलिस से कोई संबंध नहीं है.

पंजाब पुलिस ने स्पष्ट किया कि वीडियो राजस्थान के श्रीगंगानगर क्षेत्र का है. पुलिस ने यह भी कहा कि किसी वीडियो में पंजाबी भाषा का ऑडियो होने का मतलब यह नहीं है कि घटना पंजाब की ही हो.

लोगों से वेरिफाई करने की अपील

पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और विभिन्न अकाउंट्स से अपील की कि किसी भी वीडियो या सामग्री को साझा करने से पहले उसकी लोकेशन और तथ्य जरूर वेरिफाई करें. पुलिस ने कहा कि बिना पुष्टि के किसी राज्य या संस्था को टैग करना भ्रामक जानकारी फैलाने का कारण बन सकता है.

यह भी पढ़ें : पंजाब पुलिस का 'गैंगस्टरां ते वार' अभियान: 200 दिनों में 1.09 लाख छापेमारी, 1532 अपराधी गिरफ्तार

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