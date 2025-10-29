चंडीगढ़ के पूर्व डीएसपी दिलशेर चंदेल पर आनंदपुर साहिब में फायरिंग का आरोप

चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व डीएसपी दिलशेर चंदेल पर आनंदपुर साहिब में फायरिंग करने का आरोप लगा है. इस घटना में आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता नितिन नंदा गंभीर रूप से घायल हो गए. गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार घटना आनंदपुर साहिब इलाके में हुई. फायरिंग किस कारण से हुई, इसका पता अभी नहीं चल पाया है. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और पीड़ित के बयान दर्ज होने के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी.

हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि गोली पूर्व डीएसपी दिलशेर चंदेल ने चलाई या किसी अन्य व्यक्ति ने. फिलहाल आनंदपुर साहिब पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है.