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फ्री पेट्रोल के लिए जुटी भीड़, घंटों बारिश में भीगते रहे लोग, मिला कुछ नहीं... चंडीगढ़ पेट्रोल लंगर की कहानी

चंडीगढ़ में पेट्रोल लंगर की घोषणा सुनकर भारी बारिश के बीच बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल पंप पहुंच गए. घंटों इंतजार के बाद भी पेट्रोल नहीं मिला.

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फ्री पेट्रोल के लिए जुटी भीड़, घंटों बारिश में भीगते रहे लोग, मिला कुछ नहीं... चंडीगढ़ पेट्रोल लंगर की कहानी
चंडीगढ़ में पेट्रोल लंगर की घोषणा सुनकर भारी बारिश में लोगों कि भीड़ लग गई.

चंडीगढ़ में मंगलवार को एक बहुत अनोखी घटना हुई थी, जिसमें  सोशल मीडिया पर किए गए एक ऐलान ने मंगलवार को बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी में डाल दिया. मुफ्त पेट्रोल देने यानी "पेट्रोल लंगर" की घोषणा के बाद लोग भारी बारिश के बावजूद सेक्टर-10 स्थित पेट्रोल पंपों पर पहुंच गए. कई लोग घंटों तक भीगते रहे, लेकिन आखिर में उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा क्योंकि वहां पेट्रोल का वितरण नहीं किया गया.

सोशल मीडिया पोस्ट से जुटी भीड़

जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर राकेश त्रेहान नामक व्यक्ति द्वारा एक संदेश साझा किया गया था. इस संदेश में दावा किया गया था कि शाम 5 बजे सेक्टर-10 के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल लंगर लगाया जाएगा. पोस्ट तेजी से वायरल हुई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में वाहन चालक मौके पर पहुंचने लगे.

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बारिश के बीच घंटों इंतजार

घोषणा पर भरोसा कर पहुंचे लोगों को उस समय झटका लगा जब पेट्रोल पंप पर किसी तरह का वितरण शुरू नहीं हुआ. भारी बारिश के बावजूद लोग लाइन में खड़े रहे और जानकारी का इंतजार करते रहे.

सुमन नाम की एक महिला ने बताया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो देखने के बाद यहां आने का फैसला किया था. उनका कहना था कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने पेट्रोल देने से इनकार कर दिया और बताया कि उनके पास इसकी अनुमति नहीं है. उन्होंने दावा किया कि केवल 10 से 15 लोगों को ही टोकन दिए गए थे.

लोगों ने जताई नाराजगी

अंशु नामक एक युवक ने कहा कि वह करीब दो घंटे तक बारिश में खड़ा रहा. उसके अनुसार वहां मौजूद लोगों को बाद में शनिवार या रविवार को आने के लिए कहा गया. उन्होंने सवाल उठाया कि जब लोग दूर-दूर से बुलाए गए थे तो पहले से स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी गई.

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बाद में आया आयोजक का वीडियो

मामला बढ़ने पर सोशल मीडिया पर "राजा द किंग" के नाम से प्रसिद्ध राकेश त्रेहान ने एक वीडियो जारी किया. उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण पेट्रोल लंगर को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. उन्होंने लोगों से माफी मांगते हुए कहा कि वह नहीं चाहते थे कि लोग लंबी दूरी तय कर बारिश में बीमार पड़ें.

अब नई तारीख का ऐलान

राकेश त्रेहान ने बताया कि अब पेट्रोल लंगर 21 अगस्त से शुरू किया जाएगा. उसी दिन कूपन या कार्ड वितरित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 21, 22 और 23 अगस्त तक चलेगा. हालांकि मंगलवार की अव्यवस्था के बाद कई लोगों ने आयोजन की तैयारी और सूचना प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं.

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