मान सरकार नशे के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ रही है: हरपाल सिंह चीमा

पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को शिरोमणि अकाली दल-भाजपा गठबंधन और कांग्रेस पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार ड्रग्स और संगठित अपराध के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष समस्या को हल करने के बजाय ड्रग्स से जुड़ी मौतों पर राजनीति कर रही है.



हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 2007 और 2017 के बीच, अकाली दल-भाजपा सरकार पंजाब में सफेद, दूसरे ड्रग्स और गैंगस्टरवाद की बाढ़ ले आई. कांग्रेस 2017 में ड्रग्स के खतरे के खिलाफ कार्रवाई करने के वादे के साथ सत्ता में आई, लेकिन 2017 से 2022 तक अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान भी यही काम करती रही.

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार बनने के बाद, आप ने ड्रग्स और गैंगस्टरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है. भगवंत मान सरकार ने सत्ता संभालते ही एक एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई, बड़े पैमाने पर रेड की, कई क्राइम में शामिल क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया और गैर-कानूनी हथियार बरामद किए. फोर्स ने उन क्रिमिनल्स को वापस लाने का भी काम किया है जो कानून से बचने के लिए विदेश भाग गए थे. डेटा के मुताबिक, गैंगस्टर्स और क्राइम के खिलाफ ऑपरेशन में 2,105 एडवर्टाइज्ड भगोड़े (पीओ) पकड़े गए हैं, जबकि 81,499 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध' शुरू की और बॉर्डर पर एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाकर कानून लागू करने को मजबूत किया. 31 मार्च, 2025 से राज्य में ड्रग्स से जुड़े 68,545 केस रजिस्टर किए गए हैं और करीब 90,000 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब ड्रग्स को रोकने और अपनी नई पीढ़ी को बचाने के लिए पक्की लड़ाई लड़ रहा है. आप सरकार राज्य से ड्रग्स खत्म करने के लिए कमिटेड है और ड्रग पेडलर्स, गैंगस्टर्स और संगठित अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी.