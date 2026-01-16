विज्ञापन
विशेष लिंक

अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा: अहमदाबाद और वडोदरा में होंगे बूथ लेवल पर वॉलिंटियर्स का शपथ-ग्रहण समारोह

सुदान गढ़वी ने कहा कि गुजरात दौरे के दौरान अरविंद केजरीवाल पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलनों में शामिल होंगे और अहमदाबाद तथा वडोदरा में पार्टी पदाधिकारियों व बूथ स्तर के 20 हजार वॉलिंटियर्स को शपथ दिलाएंगे।

Read Time: 3 mins
Share
अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा: अहमदाबाद और वडोदरा में होंगे बूथ लेवल पर वॉलिंटियर्स का शपथ-ग्रहण समारोह
अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा होगा खास
NDTV
नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने बताया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 17 जनवरी से 19 जनवरी तक तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। यह दौरा केवल औपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के लगातार मजबूत होते संगठन, बढ़ते जनसमर्थन और जमीनी स्तर पर तैयार हो रही नई राजनीतिक ताकत को दर्शाता है।

इसुदान गढ़वी ने कहा कि गुजरात दौरे के दौरान अरविंद केजरीवाल पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलनों में शामिल होंगे और अहमदाबाद तथा वडोदरा में पार्टी पदाधिकारियों व बूथ स्तर के 20 हजार वॉलिंटियर्स को शपथ दिलाएंगे। यह आयोजन आम आदमी पार्टी की उस संगठनात्मक सोच को दिखाता है, जिसमें हर कार्यकर्ता को अहम भूमिका और स्पष्ट जिम्मेदारी दी जाती है।

उन्होंने कहा कि 18 जनवरी को अहमदाबाद में सेंट्रल जोन का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, खेड़ा और सुरेंद्रनगर लोकसभा क्षेत्रों के करीब 9 हजार से ज्यादा बूथ वॉलिंटियर्स शपथ लेंगे। यह सम्मेलन पार्टी के संगठन को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जहां बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सीधे जोड़कर संगठन की रीढ़ को मजबूत किया जा रहा है।

इसके बाद 19 जनवरी को वडोदरा में ईस्ट जोन का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में आनंद, वडोदरा, दाहोद, छोटा उदेपुर और पंचमहल लोकसभा क्षेत्रों के 9 हजार से अधिक बूथ वॉलिंटियर्स को शपथ दिलाई जाएगी। इतनी बड़ी संख्या में बूथ वॉलिंटियर्स की भागीदारी यह साफ दिखाती है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की पकड़ लगातार गहरी हो रही है।

बूथ स्तर पर इस तरह के बड़े और सुव्यवस्थित कार्यक्रम आम आदमी पार्टी की कार्यशैली की पहचान बन चुके हैं। पार्टी मानती है कि मजबूत संगठन की शुरुआत बूथ से होती है, और जब बूथ मजबूत होता है, तो जनता की आवाज सीधे नेतृत्व तक पहुंचती है। यही कारण है कि पार्टी गुजरात में भी उसी मॉडल पर काम कर रही है, जिसने दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी को मजबूती दी।

अरविंद केजरीवाल का कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद, उन्हें शपथ दिलाना और संगठन के महत्व पर जोर देना, कार्यकर्ताओं में नया जोश और आत्मविश्वास भरने वाला है। यह संदेश साफ है कि पार्टी का नेतृत्व जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है और बदलाव की इस लड़ाई में हर वॉलिंटियर को बराबर का भागीदार मानता है।

गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत अब सिर्फ चर्चाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बूथ स्तर पर तैयार हो रही यह मजबूत टीम आने वाले समय में पार्टी की राजनीतिक मौजूदगी को और मजबूत करेगी। यह दौरा गुजरात में आम आदमी पार्टी के संगठनात्मक विस्तार और जनता से जुड़ाव की दिशा में एक अहम पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है।

यह भी पढ़ें: पंजाब की मान सरकार पूरा करेगी चुनावी वादा, अगले बजट में महिलाओं के लिए ₹1,000 मासिक योजना होगी लागू

यह भी पढ़ें: फर्जी वीडियो और गुरुओं की बेअदबी के खिलाफ AAP का प्रदर्शन, BJP, कांग्रेस और अकाली दल नेताओं का किया घेराव

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Arvind Kejriwal Gujarat Tour, Arvind Kejriwal
Get App for Better Experience
Install Now