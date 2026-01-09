विधानसभा से MCD तक आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल! गुरुओं का अपमान करने वाले कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग

दिल्ली की जनता से जुड़े असली मुद्दों पर चर्चा से भागने के लिए भाजपा ने शुक्रवार दिल्ली विधानसभा को हंगामे की भेंट चढ़ा दिया. गंदा पानी, बिगड़ती कानून-व्यवस्था, यमुना की बदहाली और प्रदूषण से हो रही मौतों जैसे सवालों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा ने जानबूझकर एक फर्जी वीडियो का सहारा लिया, जिसमें सिख धर्म के पवित्र गुरु श्री गुरु तेग़ बहादुर जी का नाम घसीटा गया.

जब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस साजिश का विरोध किया और फर्जी वीडियो को तुरंत हटाने और माफी की मांग की, तो चर्चा से डरकर सत्ता पक्ष ने लोकतांत्रिक आवाज़ को दबाने का रास्ता चुना. आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा, कुलदीप कुमार और जरनैल सिंह को मार्शल आउट कर सदन से बाहर निकाल दिया गया. यह साफ दिखाता है कि भाजपा को सवालों से ही नहीं, बल्कि जवाब देने से भी डर लगता है.

AAP विधायक संजीव झा ने साफ कहा कि भाजपा ने जानबूझकर सिख भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश की ताकि जनता के मुद्दों पर बहस न हो सके. आम आदमी पार्टी की मांग है कि फर्जी वीडियो के लिए मंत्री कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग की, ताकि भविष्य में कोई भी धर्म और आस्था का अपमान करने की कभी हिम्मत न कर सके.विधानसभा के बाहर भी AAP विधायकों ने गांधी मूर्ति पर शांतिपूर्ण धरना देकर यह संदेश दिया कि आम आदमी पार्टी न झुकेगी, न बिकेगी. दिल्ली की सड़कों से लेकर सदन तक, AAP जनता के हक़ की लड़ाई लड़ती रहेगी.

इसी कड़ी में दिल्ली MCD में भी AAP पार्षदों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. भाजपा के मंत्री कपिल मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी वीडियो के जरिए गुरु श्री तेग़ बहादुर जी का अपमान किया. इस अपमान के खिलाफ MCD हाउस में AAP पार्षदों ने हल्ला बोलते हुए उनके इस्तीफे की मांग की. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा और प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी स्पष्ट कहा कि भाजपा की गंदी राजनीति अब हर हद पार कर चुकी है.

सत्ता बचाने के लिए गुरु साहिबों तक को निशाना बनाया जा रहा है, जिसे देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी.दिल्ली विधानसभा से लेकर MCD हाउस तक, आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि सिख गुरुओं के सम्मान और जनता के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होगा. तानाशाही के खिलाफ, आस्था के सम्मान के लिए और दिल्ली की जनता के हक़ में AAP की लड़ाई और तेज़ होगी.

कपिल मिश्रा ने एडिटेड और फर्जी वीडियो शेयर किया- अनुराग ढांडा

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि पंजाब पुलिस की फारेंसिक जांच में ये साफ हो गया है कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने ‘गुरु' शब्द बोला ही नहीं. फॉरेंसिक जांच में स्पष्ट है कि कपिल मिश्रा द्वारा साझा किया गया वीडियो एडिटेड और फर्जी है.