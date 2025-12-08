लुधियाना में तेज रफ्तार कार का कहर, डिवाइडर से टकराकर कार पलटी, 5 लोगों की मौत

पंजाब के लुधियाना में टोल प्लाजा के पास एक कार के सड़क पर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट जाने से दो नाबालिग लड़कियों सहित पांच लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. रविवार मध्य रात्रि को हुई दुर्घटना इतनी भीषण थी कि शव क्षत-विक्षत हो गए. जिसने भी ये खौफनाक मंजर देखा उसकी रूह तक कांप गई.

इस हादसे को लेकर फिलहाल जो जानकारी सामने आई है. उसके मुताबिक पुलिस ने बताया कि वाहन की गति बहुत तेज थी और तेज गति होने की वजह से ड्राइवर ने वाहन से पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया. इस बारे में पुलिस नेये भी बताया कि कार के पलट जाने के बाद उस पर सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और मृतकों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है.