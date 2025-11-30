विज्ञापन
पहले प्रेमिका की हत्या की फिर कर लिया सुसाइड, पुणे की इस घटना से पुलिस भी हैरान

पुणे पुलिस द्वारा दी गई प्राथमिक जानकारी के अनुसार, दिव्या और गणेश के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद नाराज़ गणेश ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और फिर खुद भी जान दे दी.

पुणे:

महाराष्ट्र के पुणे में एक प्रेमी ने मामूली कहासुनी के बाद अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और बाद में आत्महत्या कर ली. बताया जाता है कि प्रेमी ने पहले पुणे के संगमवाड़ी इलाके में अपने ही घर में प्रेमिका की हत्या की और इसके बाद पिंपरी-चिंचवाड़ के तलेगांव दबाड़े जाकर आत्महत्या कर ली.

दोनों पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में काम करते थे, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी. लड़की स्थानीय निवासी है, जबकि लड़का बीड जिले का रहने वाला है. लड़की की पहचान दिव्या निगोत और लड़के की पहचान गणेश काले के रूप में हुई है.

पुणे पुलिस द्वारा दी गई प्राथमिक जानकारी के अनुसार, दिव्या और गणेश के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद नाराज़ गणेश ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और फिर खुद भी जान दे दी.

पुणे पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

