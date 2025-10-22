OTT पर आया कातिल वकील, अपने परिवार को कत्ल करने के जुर्म में मिली 2 उम्र कैद की सजा

एलेक्स मर्डॉ पर एक मिनी सीरीज बनी है जो हाल ही में OTT पर रिलीज हुई है. इस सीरीज का नाम 'मर्डॉ डेथ इन द फैमिली' है. इस सीरीज को 15 अक्टूबर को हुलु पर रिलीज किया गया है. इसे भारत में जियोहॉटस्टार पर देखा जा सकता है. बहुत ही कम लोगों को पता होगा ये सीरीज एक रियल लाइफ पर बेस्ड है. इस सीरीज में एलेक्स मर्डॉ की कहानी दिखाई गई है आखिर उसने अपनी पत्नी और बेटे को क्यों मार दिया था. एलेक्स साउथ कैरोलाइना में एक वकील हुआ करते थे. आइए आपको बताते हैं आखिर एलेक्स मर्डॉ ने अपनी पत्नी और बेटे को क्यों मारा था. इसके पीछे की क्या कहानी है.

क्या है कहानी

7 जून 2021 को, पूर्व वकील ने 911 पर एक परेशान करने वाली कॉल की और दावा किया कि उनकी पत्नी मैगी और छोटे बेटे पॉल को उनके साउथ कैरोलाइना स्थित शिकारगाह में गोली मारकर हत्या कर दी गई है. हालांकि ये हत्याएं तो बस एक छोटी सी घटना थीं. कई महीनों बाद एलेक्स के अपराध और धोखाधड़ी के लंबे इतिहास का खुलासा हुआ. जिसमें उसकी छिपी हुई अफीम की लत, सालों की फाइनेंशियल धोखाधड़ी और यहां तक कि एक असफल आत्महत्या योजना भी शामिल थी. मार्च 2023 में, एलेक्स को मैगी और पॉल की हत्याओं का दोषी पाया गया और उसे लगातार दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इसके बाद 22 फाइनेंशियल फ्रॉड में दोषी ठहराए जाने के बाद उसे 40 साल और जेल की सजा मिली.

आखिर एलेक्स ने क्यों किया मर्डर

ये एक ट्रू क्राइम ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसके क्रिएटर माइकेल डी फुलर और एरिन ली कार हैं. इस सीरीज में एलेक्स मर्डो के किरदार में जेसन क्लार्क हैं. इसका पहला सीजन आया है और इसके 8 एपिसोड हैं. इस सीरीज का आखिरी एपिसोड 19 नवंबर को रिलीज होगा. इस सीरीज को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. लेकिन इसे एक साथ पूरा देखने के लिए इंतजार तो बनता है.