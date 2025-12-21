विज्ञापन

1000 करोड़ क्लब वाले इस एक्टर को OTT पर नहीं मिला अच्छा भाव, 2026 की पहली फिल्म हो सकती है फ्लॉप!

इस एक्टर के नाम बॉक्स ऑफिस की बड़ी हिट्स दर्ज हैं लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आने वाली फिल्म गलत फैसला साबित हो सकती है.

Read Time: 2 mins
Share
1000 करोड़ क्लब वाले इस एक्टर को OTT पर नहीं मिला अच्छा भाव, 2026 की पहली फिल्म हो सकती है फ्लॉप!
राजा साब को रिलीज से पहले नुकसान
Social Media
नई दिल्ली:

साल 2026 जनवरी में संक्रांति सीजन की सबसे मचअवेटेड फिल्मों में से एक द राजा साब को लेकर माहौल थोड़ा ठंजा नजर आ रहा है. मरुति के निर्देशन में बनी इस फिल्म में लीड रोल प्रभास निभा रहे हैं. यह हॉरर-कॉमेडी फिल्म अपने प्रोमोशनल कंटेंट की वजह से काफी चर्चा बटोर रही है. लेकिन ऐसा लग रहा है कि कमाई के मामले में हालत थोड़ी पतली ही रहने वाली है. एक तो फिल्म को लेकर पैन इंडिया को खास बज नहीं है. फिल्म का ट्रेलर उतना इम्प्रेसिव नहीं लगता. अब रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस कैसी रहती है ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा लेकिन ओटीटी डील को लेकर अच्छी खबर नहीं है.

रिलीज का इंतजार कर रहे फैंस के बीच निर्माता टीजी विश्व प्रसाद ने फिल्म की ओटीटी डील को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने कनफर्म किया कि डिजिटल राइट्स की डील पूरी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने साफतौर से स्वीकार किया कि यह उम्मीद से कम कीमत पर हुई है. विश्व प्रसाद ने इसका कारण बताते हुए कहा कि यह ओटीटी बाजार के मौजूदा हालात को दिखाता है.

ओटीटी वैल्यूएशन कम होने के बावजूद फिल्म निर्माता थिएट्रिकल सक्सेस को उम्मीद लगाए बैठे हैं. खैर उम्मीदें कितनी सच होती हैं ये फिल्म की रिलीज यानी कि 9 जनवरी 2026 को ही पता चलेगा. संक्रांति त्योहार पर रिलीज होने से फिल्म को फायदा मिलने की उम्मीद है और इससे मजबूत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की संभावना है. प्रभास आखिरी बार साल 2024 में कल्कि में नजर आए थे. वहीं 2025 में वो कनप्पा में एक कैमियो अपीयरेंस में नजर आए. देखना होगा कि ये नई फिल्म उन्हें कितना फायदा पहुंचाती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Raja Saab, Raja Saab Movie, Raja Saab Release Date, Raja Saab Cast, Raja Saab OTT, Prabhas, Prabhas Upcoming Movies, Prabhas Net Worth, Prabhas News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com