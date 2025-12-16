आयुष्मान की थामा से माधुरी की मिसेज देशपांडे तक, इस दिसंबर ओटीटी पर एंटरटेनमेंट की भरमार, देखें पूरी लिस्ट

ओटीटी की दुनिया में हर हफ्ते नया एंटरटेनमेंट दस्तक देता है और फैंस की वॉचलिस्ट लगातार लंबी होती जाती है. कभी थिएटर में धमाल मचाने वाली फिल्में ओटीटी पर आती हैं तो कभी बिल्कुल फ्रेश ओरिजिनल कंटेंट रिलीज होता है. दिसंबर का महीना इस बार बेहद खास है. साल का ये आखिरी महीना मनोरंजन से भरा हुआ है. इस हफ्ते दर्शकों के लिए एक से बढ़कर एक फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं. आयुष्मान खुराना की हॉरर कॉमेडी से लेकर माधुरी दीक्षित की सीरियल किलर वाली सीरीज तक हर जॉनर का तड़का है. अगर आप ठंड में घर बैठकर बिंज वॉच करने का प्लान बना रहे हैं तो ये लिस्ट आपके पूरे हफ्ते को एंटरटेनिंग बना देगी.

थामा

इस हफ्ते की सबसे पॉपुलर रिलीज में से एक है थामा. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर ये हॉरर कॉमेडी दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया. अब थिएटर के बाद फिल्म 16 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो चुकी है. डर और हंसी का ये कॉम्बिनेशन फैमिली ऑडियंस के लिए परफेक्ट है.

एक दीवाने की दीवानियत

रोमांस पसंद करने वालों के लिए एक दीवाने की दीवानियत किसी ट्रीट से कम नहीं है. हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की इस फिल्म ने थिएटर में दिल जीते थे. अब लंबे इंतजार के बाद फिल्म 16 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है. इमोशन, प्यार और ड्रामा का फुल डोज इसमें देखने को मिलता है.

मिसेज देशपांडे

माधुरी दीक्षित इस बार बिल्कुल अलग और चौंकाने वाले अंदाज में नजर आ रही हैं. मिसेज देशपांडे में वो एक सीरियल किलर का किरदार निभा रही हैं जो पुलिस की मदद करती दिखती है. कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मर्डर्स का पैटर्न उन्हीं से मिलता-जुलता नजर आता है. ये सीरीज 19 दिसंबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

रात अकेली है: द बंसल मर्डर

क्राइम थ्रिलर पसंद करने वालों के लिए ये सीक्वल किसी सरप्राइज से कम नहीं है. रात अकेली है: द बंसल मर्डर 2020 की हिट फिल्म रात अकेली है की अगली कड़ी है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर मेहनती पुलिस अफसर के रोल में नजर आते हैं जो बंसल हवेली में हुए रहस्यमय मर्डर की जांच करता है. फिल्म 19 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

फोर मोर शॉर्ट्स प्लीज 4

चार महिला दोस्तों की दोस्ती, प्यार और लाइफ स्ट्रगल्स की कहानी इस सीजन में अपने फिनाले पर पहुंच रही है. फोर मोर शॉर्ट्स प्लीज 4 इस सीरीज का चौथा और आखिरी सीजन है. फैंस लंबे समय से इसके रिलीज का इंतजार कर रहे थे. ये शो 19 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जाएगा.