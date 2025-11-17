क्या ओटीटी पर मुफ्त में देखी जा सकती हैं फिल्में और वेब सीरीज? ये रहे टॉप फ्री प्लेटफॉर्म

टेलीविजन की दुनिया से निकलकर अब लोग ओटोटी में शिफ्ट हो चुके हैं. फिर चाहे कोई पसंदीदा सीरियल देखना हो या फिर कोई फिल्म, सब कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर परोसा जा रहा है. वेब सीरीज के लिए ओटीटी सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं. आज नेटफ्लिक्स से लेकर अमेजॉन और जियो हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म हर घर में दिखते हैं, लेकिन इनका सब्सक्रिप्शन लेना होता है. यानी अच्छा कंटेंट देखने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आप बिना पैसे दिए खूब सारा कंटेंट फ्री में देख सकते हैं.

क्या ओटीटी पर मुफ्त में देखी जा सकती हैं फिल्में और वेब सीरीज?

MX प्लेयर पर मुफ्त कंटेंट

MX प्लेयर डाउनलोड करने के बाद जरूरी नहीं है कि कॉन्टेंट देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़े. यहां लॉगइन करने के बाद आप मुफ्त में वेब सीरीज से लेकर फिल्में देख सकते हैं. यहां हजारों फिल्में और बाकी कंटेंट आपको मिल जाएगा, यानी अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है. सिर्फ शर्त इतनी है कि आपको कॉन्टेंट के साथ विज्ञापन भी देखने पड़ेंगे.

जियो सिनेमा

MX प्लेयर की तरह जियो का भी एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, जहां मुफ्त कॉन्टेंट की भरमार आपको मिल जाएगी. जियो सिनेमा ऐप पर आप मुफ्त में फिल्में और बाकी तरह के कॉन्टेंट देख सकते हैं. इसमें कुछ चीजों के लिए जरूर आपसे सब्सक्रिप्शन मांगा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर कंटेंट मुफ्त में देख सकते हैं.

वेव्स ओटीटी

दूरदर्शन का ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स भी अब काफी मशहूर हो रहा है, इस पर आप कई तरह की चीजें एक साथ देख सकते हैं और इसके लिए एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. इस ओटीटी पर आपको कई पुरानी और नई फिल्मों का बड़ा कलेक्शन मिलेगा, जिन्हें आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं.

यूट्यूब पर फ्री कंटेंट की भरमार

अब अगर आप कहीं और नहीं जाना चाहते हैं तो यूट्यूब आपको फ्री कंटेंट का ऑप्शन देता है. यहां पर हर तरह का कंटेंट मौजूद होता है, फिर चाहे आपको कोई पॉडकास्ट देखना हो, कोई पुरानी फिल्म देखनी हो या फिर न्यूज चैनल देखने हों, सब कुछ मुफ्त में मिलता है. हालांकि बीच में कुछ विज्ञापन आपको देखने होंगे. कई तरह की वेब सीरीज भी अब यूट्यूब पर अपलोड होती हैं.