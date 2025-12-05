मिशन: इम्पॉसिबल- द फाइनल रेकनिंग अब OTT पर फ्री,  नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज, जानें कब-कहां देखें टॉम क्रूज की फिल्म

हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज स्टारर एक्शन-थ्रिलर स्पाई फिल्म 'मिशन: इम्पॉस‍िबल- द फाइनल रेकनिंग' मौजूदा साल के मई महीने में रिलीज हुई थी. फिल्म ने वर्ल्डवाइड शानदार कलेक्शन किया था. अभी तक जिसने इस आखिरी पार्ट को नहीं देखा है, उन सिनेप्रेमियों के लिए एक गुडन्यूज आई है. फिल्म बीते अगस्त महीने में ओटीटी पर स्ट्रीम हुई थी, लेकिन इसे देखने के लिए अलग से रेंट देना पड़ा रहा था, लेकिन अब अलग से कोई चार्ज नहीं करना पड़ेगा. आपको बता दें, 'मिशन: इम्पॉस‍िबल' फ्रेंचाइजी की यह आखिरी फिल्म है, जिसे टॉम क्रूज के फैंस मिस नहीं करना चाहेंगे. फिल्म के आखिरी पार्ट ने वर्ल्डवाइड तकरीबन 5 हजार करोड़ रुपये का कारोबार किया था.



किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखें?



'मिशन: इम्पॉसिबल- द फाइनल रेकनिंग' को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. बीती 4 दिसंबर से 'मिशन: इम्पॉसिबल- द फाइनल रेकनिंग' बिना एक्स्ट्रा चार्ज किए देखी जा रही है, लेकिन इस फिल्म का लुत्फ उठाने के लिए आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना बहुत जरूरी है. 'मिशन: इम्पॉसिबल' फ्रेंचाइजी की यह अब तक की सबसे महंगे बजट वाली फिल्म है. इसे 3300 करोड़ रुपये के भारी भरकम बजट में तैयार किया गया है. इसने कमाई में अपनी पिछले सभी पार्ट को पीछे छोड़ दिया है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 4825.59 हजार करोड़ रुपये का कारोबार किया था. भारत में इसने 104.15 करोड़ रुपये कमाए थे.



टॉम क्रूज और उनकी टीम

'मिशन: इम्पॉसिबल - द फाइनल रेकनिंग' का निर्देशन क्रिस्टोफर मैकक्वेरी ने किया है, जिसमें टॉम क्रूज के खतरनाक स्टंट देखने को मिले थे. टॉम क्रूज के ईथन हंट किरदार ने एक बार फिर अपने दर्शकों का पसीना छुड़ाने का काम किया था. टॉम क्रूज के साथ विंग रैम्स, साइमन पेग, हेले एटवेल, हेनरी चेर्नी और एंजेली बैसेट फिल्म में अहम रोल में हैं. तो अब इस स्पाई फिल्म को देखने के लिए देर किस बात की है. अगर आप एक्शन, स्टंट, सस्पेंस और थ्रिलर एक साथ देखना चाहते हैं, तो 'मिशन: इम्पॉसिबल - द फाइनल रेकनिंग' से बेहतरीन फिल्म ओटीटी पर कोई और नहीं मिलेगी. अगर टॉम क्रूज के फैंस हैं, तो आपके लिए यह फिल्म किसी तोहफे से कम नहीं है.



