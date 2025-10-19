आर्यन खान की 7 फोटो में देखें कैसे करवाई 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में शाहरुख से इमरान तक से एक्टिंग

बॉलीवुड के चकाचौंध भरे संसार पर तीखा व्यंग्य करते हुए आर्यन खान ने अपनी पहली डायरेक्टोरियल सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से धूम मचा दी. यह सात एपिसोड वाली नेटफ्लिक्स सीरीज 18 सितंबर को रिलीज हुई, जिसने इंडस्ट्री के नेपोटिज्म, घोटालों और पावर गेम्स को हल्के-फुल्के अंदाज में पेश किया. इस वेब सीरीज में हंसी के बीच बॉलीवुड की कड़वी सच्चाइयां झलकती हैं. इस तरह ये वेब सीरीज सुर्खियां बटोरने में कामयाब रही हैं. अब आर्यन खान ने इस वेब सीरीज को बनाया है तो सबके मन में यह भी जानने की चाहत रही होगी कि सेट पर क्या हुआ था. तो नेटफ्लिक्स ने कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जिसमें देखा जा सकता है कि सेट पर आर्यन खान इमरान हाशमी से लेकर पापा शाहरुख खान के साथ कैसे काम करते थे.

आर्यन खान की फोटो

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने इन फोटो को शेयर करते हुए लिखा है कि डायरेक्टेड बाय आर्यन खान. इन फोटो में आर्यन खान के साथ शाहरुख खान, इमरान हाशमी, शाहरुख खान, राजकुमार राव और अरशद वारसी नजर आ रहे हैं. इन फोटो पर खूब व्यूज आ रहे हैं और फैन्स इसे लेकर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. जहां पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के खूब कमेंट्स आ रहे हैं.

आर्यन खान की इन फोटो पर एक कमेंट आय़ा है कि एक और टैलेंटेड नेपो बेबी. वहीं एक ने लिखा है कि वह एक काफी प्रतिभाशाली डायरेक्टर है और ऐसा लगता ही नहीं है कि ये उनका पहला प्रोजेक्ट है. फिर ये बेटी भी किसका है. इस तरह इस पोस्ट पर मिक्स रिस्पॉन्स आ रहे हैं.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की कहानी

कहानी आउटसाइडर आसमान सिंह (लक्ष्य लालवानी) की है, जो बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने का सपना देखता है. जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ग्लैमर की चमक-दमक के पीछे छिपे घोटालों, पार्टी कल्चर और फैमिली प्रेशर का सामना करता है. करिश्मा (साहेर बंबा) से प्यार और उसके पिता अजय तलवार (बॉबी देओल) की साजिशें प्लॉट को रोमांचक बनाती हैं. यह एक मेलोड्रामा, कॉमेडी और एक्शन का मिश्रण है, जो इंडस्ट्री के ‘बैड्स' को आईना दिखाता है.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में फ्रेश फेसेज संग स्टारडम का तड़का

आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में मुख्य भूमिकाओं में लक्ष्य लालवानी, साहेर बंबा, राघव जुयाल, मोना सिंह, मनोज पहवा, मनीष चौधरी, अन्या सिंह, विजयंत कोहली, राजत बेदी और गौतमी कपूर हैं. कैमियो में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, करण जौहर, रणवीर सिंह, दिशा पाटनी, एसएस राजामौली, अर्जुन कपूर, सिद्धांत चतुर्वेदी और बादशाह जैसे सितारे खुद पर तंज कसते नजर आते हैं.