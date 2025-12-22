विज्ञापन

नेटफ्लिक्स की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में सिर्फ एक इंडियन फिल्म ने बनाई जगह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मारी बाजी

नेटफ्लिक्स की 21 दिसंबर, 2025 की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट आ गई है. इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय फिल्म ने जगह हनाई है और इस मामले में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बाकी सितारों को पछाड़ दिया है.

TOP Movies on Netflix on December 21, 2025: नेटफ्लिक्स की दुनियाभर में टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट
नई दिल्ली:

नेटफ्लिक्स पर 19 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई कोरियन साइंस-फिक्शन डिजास्टर फिल्म 'द ग्रेट फ्लड' ने केवल दो दिन में दर्शकों का दिल जीत लिया है. 21 दिसंबर 2025 को यह फिल्म नेटफ्लिक्स के ग्लोबल टॉप 10 मूवीज की लिस्ट में पहले नंबर पर पहुंच गई. फिल्म में मुख्य भूमिका में कोरियन एक्ट्रेस किम दा-मी हैं, जो एक मां के किरदार में नजर आ रही हैं. कहानी एक भयानक सूनामी के बीच मां और उसके छोटे बेटे के रिश्ते पर आधारित है. लेकिन दिलचस्प यह है कि इस लिस्ट में सिर्फ एकमात्र भारतीय फिल्म है और इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी बाजी मार ले गए हैं.

टॉप मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स ऑन 21 दिसंबर, 2025 | TOP Movies on Netflix on December 21, 2025

नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में 'द ग्रेट फ्लड' के बाद दूसरे नंबर पर जेक पॉल बनाम एंथनी जोशुआ का फाइट वीडियो रहा. तीसरे स्थान पर क्रिसमस थीम वाली एनिमेटेड फिल्म 'द ग्रिंच' रही. चौथे नंबर पर 'वेक अप डेड मैन: अ नाइव्स आउट मिस्ट्री' ने अपनी पकड़ बनाए रखी. पांचवें नंबर पर 'द क्रूड्स: ए न्यूज ऐज' है जो एनिमेटड फिल्म है.

क्रिसमस सीजन की धूम

नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में छठे नंबर पर 'मर्डर इन मोनाको' है जो डॉक्युमेंट्री है. क्रिसमस का सीजन है और सातवें नबर पर 'हाउ द ग्रिंच स्टोल क्रिसमस है.' आठवें नंबर की बात करें तो यहां भी क्रिसमस का जादू है और फिल्म 'माय सीक्रेट सेंटा' ने बाजी मारी है. नौवें नंबर की बात करें तो यहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री हुई है और उनकी फिल्म 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' का नंबर आता है. दसवें नबर 'द सुपर मारियो ब्रोस मूवी' का नंबर आता है.

सिर्फ एक भारतीय फिल्म

इस तरह टॉप 10 ऑन नेटफ्लिक्स इन द वर्ल्ड की लिस्ट में सिर्फ एक ही भारतीय फिल्म जगह बना पाई है. वैसे भी क्रिसमस का सीजन है ऐसे में क्रिसमस से रिलेटेड कॉन्टेंट की ही धूम है.

