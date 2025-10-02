Usain Bolt Exclusive: किस भारतीय खाने के दीवाने हैं उसैन बोल्ट? खुद बताया नाम

Usain Bolt Exclusive: वर्ल्ड के महान धावक के रूप में मशहूर उसैन बोल्ट ने NDTV Profit के साथ हुई खास चर्चा में कुछ दिलचस्प सवालों का जवाब दिया है. बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनके कोच ग्लेन मिल्स का मानना है कि दुनिया ने उन्हें कभी उनके चरम पर नहीं देखा. चर्चा के दौरान सवालों का जवाब देते हुए बोल्ट ने कहा, 'मेरे कोच (ग्लेन मिल्स) को लगता है कि दुनिया ने मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं देखा. उनको ऐसा लगता है. मगर मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया.'

आपको बता दें कि उसैन बोल्ट आठ बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एथलीट हैं. 39 वर्षीय धावक के नाम 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है.

दूसरी बार भारत दौरे पर आए हैं उसैन बोल्ट

पहली मर्तबा नहीं है जब उसैन बोल्ट भारत दौरे पर आए हैं. वह पहले भी एक बार यहां आ चुके हैं. हालांकि, पिछली बार वह करीब 14 साल पहले आए थे. इसलिए उनका दौरा काफी अहम है.

बोल्ट ने बताया इस बार उन्हे क्या खास मिला

बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि इस बार उनके लिए क्या खास रहा? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, 'इस बार मुझे सचमुच यहां के व्यंजन आजमाने का मौका मिला है. पिछली बार तो बस भागदौड़ में ही रह गया था.'

कोच ग्लेन मिल्स की सराहना की

उसैन बोल्ट ने अपने कोच ग्लेन मिल्स की जमकर सराहना की है. उन्होंने न केवल अपनी एथलेटिक सफलता, बल्कि अपने व्यक्तिगत विकास में भी कोच ग्लेन मिल्स के योगदान को अहम बताया है. उन्होंने कहा, 'वे मेरे पिता जैसे हैं. उन्होंने न केवल ट्रैक और फील्ड में, बल्कि निजी जीवन में भी मेरा भरपूर साथ दिया है.'

उसैन बोल्ट ने रैपिड फायर सवालों का दिया दिलचस्प जवाब

प्रश्न - पसंदीदा भोजन?

बोल्ट - फिलहाल तो करी रोटी है.

प्रश्न - जमैका के गाने या कुछ और?

बोल्ट - जमैका के गाने

प्रश्न - पसंदीदा आर्टिस्ट?

बोल्ट - विब्ज कार्टेल

प्रश्न - पसंदीदा क्रिकेटर?

बोल्ट - क्रिस गेल

प्रश्न - पसंदीदा मैनचेस्टर यूनाइटेड खिलाड़ी?

बोल्ट - क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रुड वान निस्टेलरॉय

