मस्तिष्क में चोट लगने से दो जापानी मुक्केबाजों की हुई मौत, खेल जगत में पसरा सन्नाटा

Two Japanese Boxers Die Brain Injuries Suffered Same Fight Card: खेल के गलियारों से एक बेहद ही दर्दनाक खबर निकलकर सामने आ रही है. जापानी मुक्केबाज शिगेतोशी कोटारी और हिरोमासा उराकावा की मौत हो गई है. अधिकारियों का कहना है कि इन दोनों मुक्केबाजों का दो अलग-अलग मुकाबलों में चोट लगने से मौत हुई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुपर फेदरवेट शिगेतोशी कोटारी और लाइटवेट हिरोमासा उराकावा का पिछले दो अगस्त को राजधानी टोक्यो स्थित कोराकुएन हॉल में मुकाबला हुआ था. जहां दोनों ही मुक्केबाजों के मस्तिष्क में गंभीर चोट लग गई थी.

इस घटना के बाद आनन फानन में उन्हें सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया गया. जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने तुरंत उनके मस्तिष्क की सर्जरी की. हालांकि, इसके बावजूद उन दोनों मुक्केबाजों को बचाया नहीं जा सका. मृतक मुक्केबाजों की उम्र 28-28 वर्ष थी.

शिगेतोशी कोटारी का यामातो हाटा से था मुकाबला

शिगेतोशी कोटारी का मुकाबला यामातो हाटा से था. जहां 12 राउंड के बाद भी खेल ड्रॉ रहा. मगर मैच के दौरान ही अचानक कोटारी बेहोश हो गए. जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. जहां उनकी बीते शुक्रवार (आठ अगस्त) को रात 10:59 बजे निधन हो गया.

कोटारी के निधन की खबर सर्वप्रथम उनके एम.टी. बॉक्सिंग जिम ने शनिवार को दिया. जिम ने एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा के कारण टोक्यो के एक अस्पताल में चल रही उनकी सर्जरी और उपचार के दौरान उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की.'

इसके अलावा वर्ल्ड मुक्केबाजी संगठन ने रविवार को एक इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से बताया कि उराकावा और योजी सैतो के बीच खेला जा रहा एक मुकाबला आठवें राउंड के बाद रोक दिया गया. इस दौरान उराकावा के सिर में लगी चोट की वजह से उनका निधन हो गया. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उराकावा का निधन बीते शनिवार को ही हो गया था.

