VIDEO: पीएम मोदी ने ग्लासगो के रेस्टोरेंट में भारत के गलत नक्शे पर आपत्ति जताने पर बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन की तारीफ की

PM Modi Meet CWG 2026 Champions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन की तारीफ़ की, जिन्होंने ग्लासगो के एक रेस्टोरेंट में भारत के बिगड़े हुए नक्शे पर एतराज़ जताया था. यह बातचीत CWG मेडल जीतने वालों के साथ हल्की-फुल्की बातचीत के दौरान हुई. रविवार को हुई इस बातचीत में PM ने मज़ाक किए और मेडल जीतने वालों से गेम्स की तैयारी और ग्लासगो में रहने के दौरान उनके अनुभवों के बारे में सुना. मोदी के ऑफिस ने सोमवार को इसका वीडियो जारी किया. उन्होंने 75kg कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाली लवलीना से पूछा, "क्या हुआ वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी?"

असम की बॉक्सर ने हंसते हुए जवाब दिया, "यह खुशी का मौका था सर, हम जश्न मना रहे थे और मुझे बिगड़ा हुआ झंडा देखना पसंद नहीं आया. मैंने उन्हें प्यार से बताया और उन्होंने बदलाव भी कर दिए हैं." PM ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि यह एक सोच-समझकर किया गया काम था, ऐसे समय में जब वह सिर्फ़ अपनी जीत का जश्न मनाने निकली थीं. उन्होंने कहा, "जब आप जश्न मना रहे थे और गेम्स खत्म हो गए थे, उस समय उस मैप की अहमियत को पहचान पाना, मैं सच कह सकता हूं, वह वीडियो कोई आम बात नहीं थी. इसे लोग बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे."

प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात का वीडियो 'X' पर शेयर किया और कैप्शन लिखा, "हमेशा #Cheer4Bharat." वीडियो में CWG में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर साक्षी चौधरी और मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के अन्य सदस्य भी शामिल थे.