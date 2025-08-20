विज्ञापन
विशेष लिंक

PFA Awards 2025: मोहम्मद सालाह ने रिकॉर्ड तीसरी बार जीता पीएफए 'प्लेयर ऑफ द ईयर' का पुरस्कार

PFA Awards 2025: मोहम्मद सालाह को 2024-25 के लिए पीएफए पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
PFA Awards 2025: मोहम्मद सालाह ने रिकॉर्ड तीसरी बार जीता पीएफए 'प्लेयर ऑफ द ईयर' का पुरस्कार
Mohamed Salah
  • लिवरपूल के मोहम्मद सालाह को 2024-25 के लिए पीएफए पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है
  • सालाह ने यह पुरस्कार तीसरी बार जीता और वह इस खिताब को तीन बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं
  • लिवरपूल के कुल दस खिलाड़ियों ने अब तक पीएफए पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

PFA Awards 2025: लिवरपूल के दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद सालाह को 2024-25 के लिए पीएफए पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है. सालाह ने तीसरी बार यह खिताब जीता है. तीन खिताब जीतने वाले सालाह पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इस खिताब के लिए छह खिलाड़ियों को अंतिम रूप से शॉर्ट लिस्ट किया गया था. इसमें लिवरपूल के एलेक्सिस मैक एलिस्टर का नाम भी शामिल था. लेकिन वोटिंग में सालाह ने बाजी मारी. यह 10वां मौका है, जब लिवरपूल के किसी खिलाड़ी ने पीएफए पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है.

टेरी मैकडरमोट (1979-80), सर केनी डगलिश (1982-83), इयान रश (1983-84), जॉन बार्न्स (1987-88), स्टीवन गेरार्ड (2005-06), लुइस सुआरेज़ (2013-14) और वर्जिल वैन डाइक (2018-19) लिवरपूल में रहते हुए पुरुषों के पीएफए प्लेयर्स प्लेयर ऑफ द ईयर चुने जाने वाले अन्य खिलाड़ी हैं. मिस्त्र के मोहम्मद सालाह ने पूर्व में 2017-18 और 2021-22 में यह खिताब जीता था.

मोहम्मद सालाह के लिए यह साल अच्छा रहा है. वह 2024-25 सत्र के लिए फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर और प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन पुरस्कार जीत चुकी हैं. मिस्त्र के मोहम्मद सालाह 2017-18 सीजन से लिवरपूल के लिए खेल रहे हैं. वह बतौर फॉर्वर्ड खेलते हैं. पिछले 8 साल में क्लब की सफलता में सालाह की अहम भूमिका रही है. 302 मैचों में वह 187 गोल कर चुके हैं. वहीं, 87 गोल में उन्होंने एसिस्ट किया है.

मोहम्मद सालाह ने 2011 में मिस्त्र सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया था. अपने देश के लिए 105 मैचों में 60 गोल कर चुके हैं. सालाह ने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत 2010 में अल-मोकावलून टीम ने की थी. इसके बाद वह बासेल, चेल्सी, फियोरेंशिया, रोमा जैसे क्लबों के लिए खेले. 2017 से वह लिवरपूल के साथ जुड़े हैं.

यह भी पढ़ें- Rashid Khan: राशिद खान ने बताया कौन है मौजूदा समय का बेस्ट टी20 स्पिनर, VIDEO

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Other Sports
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com