VIDEO: मेस्सी ने कोलकाता में 70 फुट प्रतिमा का किया अनावरण, फैंस हो गए खुश

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी ने अपनी 70 फुट की प्रतिमा का वर्चुअली अनावरण किया. यह प्रतिमा कोलकाता के बिग बेन और डिएगो माराडोना की प्रतिमा के पास स्थित है. प्रतिमा स्थल पर फैंस की भारी भीड़ थी. इस दौरान प्रतिमा के नजदीक उपस्थित फैंस के बीच भारी उत्साह दिखा. फैंस मेस्सी नाम के नारे लगा रहे थे. लियोनल मेस्सी ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान से भी मुलाकात की है. इससे पहले लियोनल मेस्सी करीब 3 बजे सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे. उस समय फैंस की भारी भीड़ एयरपोर्ट पर जमा थी. एयरपोर्ट से लेकर होटल तक सड़क के दोनों तरफ फैंस मेसी की एक झलक पाने को बेताब दिखे. भारी सुरक्षा के बीच उन्हें हयात रीजेंसी होटल में पहुंचाया गया. मेस्सी के लिए कमरा नंबर 730 आरक्षित है. वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरा सातवां फ्लोर आरक्षित है.

मेस्सी का अगला कार्यक्रम साल्ट लेक स्टेडियम में है. उन्हें एक मैत्री मैच खेलना है. इसके बाद वे बंगाल की संतोष ट्रॉफी टीम को सम्मानित करेंगे. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस से भी लियोनल मेस्सी के मुलाकात का कार्यक्रम है.

🚨| BREAKING: The biggest bollywood star, Shahrukh Khan is meeting the GOAT, Lionel Messi as a fan.🐐pic.twitter.com/EghhEU0GIo — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) December 13, 2025

कोलकाता के बाद मेस्सी हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे. हैदराबाद में भी वे राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित एक प्रदर्शनी मैच में शामिल होंगे. इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी हिस्सा लेंगे. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से भी उनके मिलने का कार्यक्रम है. शाम में मेस्सी के सम्मान में संगीत समारोह का आयोजन किया गया है.

14 दिसंबर को मेस्सी मुंबई में होंगे और कई हाई-प्रोफाइल शो में हिस्सा लेंगे. उनके कार्यक्रमों में पैडल कप के लिए सीसीआई में एक सेशन, एक सेलिब्रिटी मैच और वानखेड़े स्टेडियम में एक बड़ा इवेंट शामिल है. रात में एक चैरिटी फैशन शो होगा. रात्रि में सुआरेज और डी पॉल की स्पैनिश म्यूजिक परफार्मेंस भी होगी.

लियोनल मेस्सी अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में 15 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेंगे. अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित एक खास कार्यक्रम में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे.

सभी चार शहरों में मेस्सी के साथ मीट-एंड-ग्रीट कार्यक्रम आयोजित है. कार्यक्रम में फैंस के लिए 100 सीटें निर्धारित की गई हैं. फैंस 10 लाख रुपये देकर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं और मेस्सी के साथ सेल्फी ले सकते हैं.

