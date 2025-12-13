विज्ञापन
विशेष लिंक

3 बच्चों के पिता लियोनेल मेस्सी की कितनी रही हैं गर्लफ्रेंड? देखें तस्वीर

आपने अक्सर कई फुटबॉलरों के नाम कई महिलाओं के साथ जुड़ने की सुनी होगी. मगर मेस्सी का नाम शायद ही कभी सुना होगा. क्योंकि उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त एंटोनेला रोक्कुजो के अलावा और किसी की तरफ कभी मुड़कर देखा ही नहीं.

Read Time: 2 mins
Share
3 बच्चों के पिता लियोनेल मेस्सी की कितनी रही हैं गर्लफ्रेंड? देखें तस्वीर
Antonela Roccuzzo and Lionel Messi
  • अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी वर्तमान में भारत दौरे पर हैं और कोलकाता में उनके प्रशंसक उत्साहित हैं
  • मेस्सी की बचपन की दोस्त एंटोनेला रोक्कुजो उनकी गर्लफ्रेंड और बाद में उनकी पत्नी बनीं हैं जो काफी लोकप्रिय हैं
  • मेस्सी और एंटोनेला ने 2017 में शादी की थी और 2008 से दोनों का रिश्ता चल रहा था, उनके तीन बेटे हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

देश के फुटबॉल प्रेमी उत्साहित हैं. क्योंकि अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी (Lionel Messi) भारत दौरे पर हैं. कोलकाता में फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए उत्साहित हैं. जो फैंस वहां नहीं पहुंच पाए हैं. वह सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे जुड़ी हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं. लोग उनके निजी जीवन के बारे में भी छानबीन कर रहे हैं. अगर आप भी दिग्गज फुटबॉलर के बारे में जानना चाहते हैं तो उनसे जुड़ी एक दिलचस्प खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं. 

बचपन की दोस्त एंटोनेला रोक्कुजो हैं मेस्सी की गर्लफ्रैंड

आपने अक्सर कई फुटबॉलरों के नाम कई महिलाओं के साथ जुड़ने की सुनी होगी. मगर मेस्सी का नाम शायद ही कभी सुना होगा. क्योंकि उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त एंटोनेला रोक्कुजो के अलावा और किसी की तरफ मुड़कर कभी देखा ही नहीं. यही नहीं उन्होंने एंटोनेला के साथ ही बाद में शादी भी की. 2017 में क्यूट कपल्स ने एक दूसरे का हाथ थामा था. शादी से पहले वह 2008 से रिश्ते में थे. मौजूदा समय में वह काफी खुश हैं और उनके तीन बेटे हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: @x

कौन है एंटोनेला रोक्कुजो? 

एंटोनेला रोक्कुजो एक प्रभावशाली महिला हैं. फैंस उन्हें काफी पसंद करते हैं. वह इंस्टाग्राम पर काफी लोकप्रिय हैं. रोक्कुजो ने शुरुआत में डेंटिस्ट्री की पढ़ाई की थी, लेकिन मेस्सी के साथ रहने के लिए बार्सिलोना जाने के बाद उन्होंने सोशल कम्युनिकेशन में पढ़ाई पूरी की. फुटबॉलर स्टार और रोक्कुजो बचपन में मिले थे. हालांकि मेस्सी बाद में अपने खेल की ट्रेनिंग के लिए अर्जेंटीना से दूर चले गए, लेकिन बाद में दोनों फिर से मिले और आखिरकार उन्हें प्यार हो गया. 

यह भी पढ़ें- तड़के 3 बजे ही लाइन में, एक झलक पाने का इंतजार, 'सिटी ऑफ जॉय' कोलकाता में मेस्सी के लिए ऐसी दीवानगी, VIDEO

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Other Sports
Get App for Better Experience
Install Now