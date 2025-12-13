मेस्सी को अर्जेंटीना से नहीं मिल पा रहे थे इलाज के लिए पैसे, तो बार्सिलोना ने चुकाई बड़ी कीमत, जानें क्या बीमारी थी

अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी (Lionel Messi) का भारत दौरा शुरू हो चुका है. बीती रात तड़के सुबह वह कोलकाता पहुंचे. इस दौरान हजारों की संख्या में उनके चाहने वालों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया. मौजूदा समय में मेस्सी को किसी पहचान की जरूरत नहीं है. मगर शुरुआती समय में स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने उनका साथ नहीं दिया होता, तो वह जिस मुकाम पर हैं. शायद ही कभी पहुंच पाते.

मेस्सी के साथ थी ग्रोथ हार्मोन की समस्या

लियोनेल मेस्सी को बचपन में ग्रोथ हार्मोन की समस्या थी. जिसकी वजह से उनका शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा था. उस दौरान अर्जेंटीना का कोई भी क्लब उतना भुगतान करने में असक्षम था. मुश्किल की इस घड़ी में उन्हें स्पेनिश क्लब बार्सिलोना का साथ मिला. फ्रेंचाइजी ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनके पिता से संपर्क साधा और उन्हें स्पेन बुलाया. इस दौरान क्लब ने ना सिर्फ उन्हें अपने बेड़े में शामिल किया, बल्कि उनके इलाज का पूरा खर्च भी उठाया.

बार्सिलोना के निदेशक जोन लाकुएवा ने उपचार के लिए पहले दिए थे 1,000 यूरो

बार्सिलोना के निदेशक जोन लाकुएवा ने मेस्सी को उपचार के लिए सबसे पहले 1,000 यूरो का भुगतान किया था. हालांकि, उन्हें यह राशि तब दी गई जब उनका क्लब के साथ आधिकारिक तौर पर करार हो गया. उसके बाद बार्सिलोना ने उनके उपचार का खर्च उठाना शुरू किया.

मेस्सी का पहला पेशेवर अनुबंध

मेस्सी ने अपना पहला पेशेवर अनुबंध 4 फरवरी साल 2004 में 16 वर्ष की आयु में किया था. 16 अक्टूबर साल 2004 में एस्पेनयोल के खिलाफ उन्हें कैटलन डर्बी में सिर्फ नौ मिनट के लिए सब्स्टीट्यूट के तौर पर खेलने का अवसर मिला था. मगर इस छोटी अवधि में भी उन्होंने बेहतरीन खेल से अपनी प्रतिभा से वशीभूत कर गया था.

