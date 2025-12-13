विज्ञापन
विशेष लिंक

'शादी छोड़कर यहां आया' लियोनेल मेस्सी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर

Lionel Messi Kolkata Salt Lake Stadium: लियोनेल मेस्सी की शनिवार सुबह साल्ट लेक स्टेडियम में संक्षिप्त कोलकाता यात्रा अराजकता में तब्दील हो गई, जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय फुटबॉल खिलाड़ी की झलक नहीं देखने पर नाराज फैंस ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया और मैदान में घुस गए.

Read Time: 3 mins
Share
'शादी छोड़कर यहां आया' लियोनेल मेस्सी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर
Lionel Messi: लियोनेल मेस्सी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर
  • कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में मेस्सी की झलक न मिलने से नाराज फैंस ने सुरक्षा नियम तोड़कर मैदान में घुस गए.
  • अराजकता के कारण मेस्सी को केवल बाईस मिनट में मैदान से बाहर जाना पड़ा और कार्यक्रम बीच में रोक दिया गया.
  • स्टेडियम में मौजूद शाहरुख खान, सौरव गांगुली और ममता बनर्जी मेस्सी से मिलने में असमर्थ रहे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Lionel Messi Kolkata Salt Lake Stadium Fans Angry Reaction: लियोनेल मेस्सी की शनिवार सुबह साल्ट लेक स्टेडियम में संक्षिप्त कोलकाता यात्रा अराजकता में तब्दील हो गई, जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय फुटबॉल खिलाड़ी की झलक नहीं देखने पर नाराज फैंस ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया और मैदान में घुस गए. इस अराजकता के कारण मेस्सी को मात्र 22 मिनट के अंदर ही मैदान से बाहर निकला पड़ा. 

'सिटी ऑफ जॉय' में फुटबॉल फैंस के लिए जो दिन यादगार होना चाहिए था, वह एक बुरे सपने में बदल गया. स्टेडियम के अंदर अव्यवस्था के चलते मेस्सी की मौजूदगी से अधिक अफरा-तफरी अधिक मची रही. मेस्सी के मैदान में आते ही स्थिति बेकाबू हो गई. अराजकता के कारण कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया गया. जिससे स्टेडियम में इस कार्यक्रम के लिए मौजूद बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी से मुलाकात नहीं हो सकी. 

सॉल्ट लेक स्टेडियम राजनीतिक दांव-पेच का अड्डा बन गया और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के समर्थक सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में घुस आए थे. हालात इतने बिगड़ गए कि 'जीओएटी टूर' के आयोजक शतद्रु दत्ता और सुरक्षाकर्मियों को मेस्सी को स्टेडियम से सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा. अर्जेंटीना के इस स्टार खिलाड़ी को देखने के लिए 4,500 से 10,000 रुपये तक के टिकट खरीदने वाले फैंस ने निराशा में बोतलें फेंकी और सीटों को तोड़ दिया. 

इसके स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. अजय शाह नाम के एक नाराज प्रशंसक ने कहा,"यहां एक गिलास कोल्ड ड्रिंक की कीमत 150-200 रुपये है, फिर भी हमें मेस्सी की एक झलक भी नहीं मिली. लोग उन्हें देखने के लिए अपनी एक महीने की तनख्वाह खर्च कर चुके हैं. मैंने टिकट के लिए 5000 रुपये दिए और अपने बेटे के साथ मेस्सी को देखने आया था, नेताओं को नहीं. पुलिस और सैन्यकर्मी सेल्फी ले रहे थे और इसके लिए प्रबंधन जिम्मेदार है. पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं था."

एक अन्य फैन ने कहा,"आज हर कोई उत्साहित था क्योंकि मेस्सी आ रहे थे. यह मेरी शादी का दिन है, लेकिन मैं सभी समारोह छोड़कर यहां आया हूं. फिर भी, प्रबंधन इतना दयनीय था कि मैं उन्हें देख भी नहीं सका."

हालांकि, इस दौरान अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अपनी 70 फुट की प्रतिमा का वर्चुअली अनावरण किया. यह प्रतिमा कोलकाता के बिग बेन और डिएगो माराडोना की प्रतिमा के पास स्थित है. प्रतिमा स्थल पर फैंस की भारी भीड़ थी. इस दौरान प्रतिमा के नजदीक उपस्थित फैंस के बीच भारी उत्साह दिखा. फैंस मेसी नाम के नारे लगा रहे थे. लियोनल मेसी ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान से भी मुलाकात की है.

यह भी पढ़ें: कौन है लियोनेल मेस्सी की वाइफ एंटोनेला रोक्कुज़ो? देखें 10 रेयर तस्वीरें

यह भी पढ़ें:  कुर्सियां फेंकी, बवाल, कोलकाता में मेस्सी के इवेंट में आखिर हुआ क्या, पूरी कहानी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Football, Other Sports
Get App for Better Experience
Install Now