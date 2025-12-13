विज्ञापन
कौन है लियोनेल मेस्सी की वाइफ एंटोनेला रोक्कुज़ो, खूबसूरती में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस को देती हैं मात, नेट वर्थ है करोड़ों की

Who Is Lionel Messi's Wife? लियोनेल मेस्सी ने 2017 में अपनी लॉन्ग-टर्म गर्लफ्रेंड एंटोनेला रोकुज़ो से शादी की और यह कपल तीन बेटों के प्राउड पेरेंट्स हैं. 

कौन है लियोनेल मेस्सी की वाइफ एंटोनेला रोक्कुज़ो, खूबसूरती में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस को देती हैं मात, नेट वर्थ है करोड़ों की
Who Is Lionel Messi's Wife? All About Antonela Roccuzzo
  • लियानेल मेस्सी ने 2017 में अपनी बचपन की दोस्त एंटोनेला रोकुज़ो से शादी की और उनके तीन बेटे हैं
  • एंटोनेला रोकुज़ो ने डेंटिस्ट्री की पढ़ाई छोड़ी और सोशल कम्युनिकेशन में बैचलर डिग्री पूरी की
  • मेस्सी ने अपनी पत्नी की बुद्धिमत्ता और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को संभालने की क्षमता की प्रशंसा की है
Who Is Lionel Messi's Wife: दिसंबर की सर्दी के बावजूद हजारों की संख्या में प्रशंसक आधी रात को अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियानेल मेस्सी का स्वागत करने पहुंचे जो भारत में तीन दिन के भीतर चार शहरों के ‘जीओएटी भारत दौरा 2025' के लिये यहां पहुंचे. बता देंकि लियोनेल मेस्सी को दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर माना जाता है. एक ओर जहां मेस्सी अपनी खेल से दुनिया को दीवाना बनाने में सफल रहे हैं तो वहीं, यह महान फुटबॉलर अपनी बचपन की दोस्त एंटोनेला रोकुज़ो के प्यार में दीवाना रहे हैं.  लियोनेल मेस्सी ने 2017 में अपनी लॉन्ग-टर्म गर्लफ्रेंड एंटोनेला रोकुज़ो से शादी की और यह कपल तीन बेटों के प्राउड पेरेंट्स हैं. 

कौन है एंटोनेला रोकुज़ो 

एंटोनेला रोकुज़ो  एक प्रभावशाली व्यक्ति (influencer) हैं और इंस्टाग्राम पर काफी लोकप्रिय हैं. रोकुज़ो ने शुरुआत में डेंटिस्ट्री की पढ़ाई की थी, लेकिन मेस्सी के साथ रहने के लिए बार्सिलोना जाने के बाद उन्होंने सोशल कम्युनिकेशन में पढ़ाई पूरी की. फुटबॉलर स्टार और रोकुज़ो बचपन में मिले थे और हालांकि मेस्सी बाद में अपने खेल की ट्रेनिंग के लिए अर्जेंटीना से दूर चले गए, लेकिन बाद में दोनों फिर से मिले और आखिरकार उन्हें प्यार हो गया. 

बहुत इंटेलिजेंट है मेस्सी की वाइफ एंटोनेला रोकुज़ो 

मेस्सी ने एक बार FC बार्सिलोना से कहा था, "मेरी पत्नी, एंटोनेला में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं.  मैं सच में तारीफ़ करता हू कि वह रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे संभालती है, वह हमेशा अच्छे मूड में रहती है और वह समस्याओं को बहुत अच्छे से हैंडल करती है. वह बहुत इंटेलिजेंट है और ज़िंदगी के सभी पहलुओं में अच्छी है."

रोकूज़ो मेस्सी के करियर में भी बहुत सपोर्टिव हैं. यह मॉडल रेगुलरली अपने पति को उनके फुटबॉल मैचों के दौरान चीयर करती हैं, जिसमें 13 दिसंबर, 2022 भी शामिल है, जब उन्होंने मेस्सी और अर्जेंटीना की नेशनल फुटबॉल टीम के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ सेलिब्रेट किया था. कुछ ही दिनों बाद, रोकूज़ो और उनके तीन बेटे भी स्टैंड्स में थे जब मेस्सी ने 2022 वर्ल्ड कप जीता. 

2005 में, रोकुज़ो की सबसे अच्छी दोस्त, उर्सुला नोट्ज़ की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई. अर्जेंटीना के पैरा टी के अनुसार, जब मेसी को यह खबर पता चली, तो वह अपनी होने वाली दुल्हन को सांत्वना देने के लिए स्पेन से अर्जेंटीना वापस आ गए. 2019 में, रोकुज़ो ने रोसारियो में ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम स्टोरीज़ की एक सीरीज़ में अपनी दिवंगत दोस्त को श्रद्धांजलि दी. 

मेस्सी के लिए छोड़  दी अपनी पढ़ाई
वैनिटी फेयर एस्पाना के अनुसार, रोकुज़ो ने अर्जेंटीना में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की. उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ रोसारियो से ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस में बैचलर डिग्री हासिल की और डेंटिस्ट्री में पोस्टग्रेजुएट पढ़ाई शुरू की. हालांकि, खबरों के अनुसार, उन्होंने मेस्सी के करीब जाने के लिए पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया.

नेट वर्थ है करोड़ों की

मीडिया रिपोर्ट्स के मुकाबिक एंटोनेला की नेट वर्थ 20 मिलियन डॉलर से भी अधिक है (165 करोड़ रुपये) . एंटोनेला फिटनेस ब्रांड के लिए भी मॉडलिंग करती हैं और इससे उन्हें काफी पैसे मिलते हैं .

सोशल मीडिया पर रहती हैं काफी एक्टिव

एंटोनेलापास ट्विटर या फेसबुक अकाउंट नहीं हैं, लेकिन रोकुज़ो के इंस्टाग्राम पर 35 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. वह रेगुलर अपनी फैमिली की तस्वीरें पोस्ट करती हैं और साथ ही अपने मॉडलिंग करियर को भी प्रमोट करती हैं.

Lionel Andres Messi Cuccittini, Football
