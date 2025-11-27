बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर, लीजेंड्री स्टार, हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र जी की प्रेयर मीट 27 नवंबर यानी आज रखी गई है. देओल परिवार ने बुधवार (26 नवंबर) को यह जानकारी दी. बताया गया है कि शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक मुंबई के ताज होटल में यह प्रेयर मीट होगी. इस प्रेयर मीट में कई फिल्मी सितारे नजर आ सकते हैं. बता दें कि सोमवार 24 नवंबर को धर्मेंद्र जी ने 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा. इससे कुछ दिन पहले उन्हें सांस लेने में तकलीफ के कारण साउथ मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बाद में उन्हें घर लाया गया, लेकिन हालत फिर बिगड़ी और वे इस बार जिंदगी की ये जंग हार गए. उसी दिन उनका अंतिम संस्कार भी हो गया था. धरम पाजी को अंतिम विदाई देने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, सलीम खान, गौरी खान समेत कई बड़े सितारे श्मशान घाट पहुंचे थे.