विज्ञापन
15 minutes ago
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर, लीजेंड्री स्टार, हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र जी की प्रेयर मीट 27 नवंबर यानी आज रखी गई है. देओल परिवार ने बुधवार (26 नवंबर) को यह जानकारी दी. बताया गया है कि शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक मुंबई के ताज होटल में यह प्रेयर मीट होगी. इस प्रेयर मीट में कई फिल्मी सितारे नजर आ सकते हैं. बता दें कि सोमवार 24 नवंबर को धर्मेंद्र जी ने 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा. इससे कुछ दिन पहले उन्हें सांस लेने में तकलीफ के कारण साउथ मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बाद में उन्हें घर लाया गया, लेकिन हालत फिर बिगड़ी और वे इस बार जिंदगी की ये जंग हार गए. उसी दिन उनका अंतिम संस्कार भी हो गया था. धरम पाजी को अंतिम विदाई देने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, सलीम खान, गौरी खान समेत कई बड़े सितारे श्मशान घाट पहुंचे थे. 

Nov 27, 2025 07:15 (IST)
Link Copied
Share

धर्मेंद्र के लिए दो शब्द नहीं कह पाए थे सनी देओल, नम आंखों से बोले- मेरे लिए पापा से बढ़कर कुछ नहीं...

धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो किसी अवॉर्ड फंक्शन का है जिसमें पापा धरम जी के लिए बोलते हुए सनी और बॉबी इमोशनल हो गए थे.



Nov 27, 2025 06:34 (IST)
Link Copied
Share

Dharmendra Prayer Meet Live Updates: 24 नवंबर को इस दुनिया को कहा अलविदा, नम कर गए हर एक की आंखें

धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कहा. उनके जाने की खबर फिल्मी दुनिया से आई इस साल की सबसे बुरी खबर थी. यह नुकसान केवल उनके परिवार का नहीं बल्कि हर एक जानने वाले, करीबी और फैन का था. उनका अंतिम संस्कार बेहद सादगी से हुआ और इस मौके पर अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सलीम खान, गौरी खान समेत तमाम सितारे पहुंचे थे.

Nov 27, 2025 06:16 (IST)
Link Copied
Share

Dharmendra Prayer Meet Live Updates: धर्मेंद्र की याद में प्रार्थना सभा आज, देओल परिवार ने दी ये जानकारी

देओल परिवार ने बुधवार (26 नवंबर) को यह जानकारी दी कि 27 नवंबर की शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक मुंबई के ताज होटल में यह प्रेयर मीट होगी. इस प्रेयर मीट में कई फिल्मी सितारे नजर आ सकते हैं. 

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Dharmendra, Dharmendra Prayer Meet, Dharmendra Death, Dharmendra Death News, Dharmendra Prayer Meet Updates
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com