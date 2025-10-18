विज्ञापन
Archery World Cup 2025: ज्योति ने रच दिया इतिहास, विश्व कप फाइनल में यह कारनामा करने वाली बनीं पहली भारतीय

Archery World Cup 2025: भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने इतिहास रच दिया है. वह विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बन गई हैं.

  • भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली महिला कंपाउंड तीरंदाज बनी हैं
  • ज्योति ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में लगातार पंद्रह बार दस- दस के निशाने लगाकर शानदार प्रदर्शन किया
  • सेमीफाइनल में ज्योति को विश्व की नंबर एक खिलाड़ी एंड्रिया बेसेरा से करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा
Archery World Cup 2025: विश्व कप फाइनल में शनिवार को भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने इतिहास रच दिया है. ज्योति पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बन गई हैं. तीसरी वरीयता प्राप्त ज्योति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरी वरीयता प्राप्त एला गिब्सन को 150-145 से शिकस्त दी. उन्होंने सभी 15 तीरों में 10-10 के निशाने लगाए.

एशियन गेम्स चैंपियन ज्योति सुरेखा वेन्नम ने क्वार्टर फाइनल में एलेक्सिस रुइज पर 143-140 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी मेक्सिको की एंड्रिया बेसेरा से करीबी मुकाबले में 143-145 से हार का सामना करना पड़ा.

ब्रॉन्ज मेडल मैच में ज्योति ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 15 बार 10-10 निशाने लगाए और गिब्सन पर दबदबा बनाते हुए अपने अभियान का शानदार अंत किया. वर्तमान में महिला कंपाउंड वर्ग में तीसरे स्थान पर काबिज ज्योति ने अपनी वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर नानजिंग में व्यक्तिगत स्पर्धा के लिए क्वालीफाई किया था.

यह विश्व कप फाइनल में ज्योति की तीसरी मौजूदगी थी. वह इससे पहले ट्लाक्सकाला (2022) और हर्मोसिलो (2023) में भी हिस्सा ले चुकी हैं. महिला कंपाउंड वर्ग में एक अन्य भारतीय तीरंदाज मधुरा धामनगांवकर को शुरुआती दौर में मेक्सिको की मारियाना बर्नाल के हाथों 142-145 से हार का सामना करते हुए खिताबी रेस से बाहर होना पड़ा.

इस वर्ष ऑबर्नडेल में कंपाउंड मिक्स्ड टीम खिताब जीतने वाले ऋषभ यादव अब मेंस कंपाउंड इवेंट में नजर आएंगे. वे दिन के बाद होने वाले क्वार्टरफाइनल में साउथ कोरिया के किम जोंगहो का सामना करेंगे. इस साल की शुरुआत में ऑबर्नडेल में कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में जीत दर्ज करने वाले ज्योति और ऋषभ यादव ने अपनी-अपनी रैंकिंग के आधार पर नानजिंग में होने वाले इंडिविजुअल इवेंट्स के लिए क्वालीफाई किया है.

वर्ल्ड कप फाइनल में हिस्सा लेने वाले सभी तीरंदाजों ने या तो ऑबर्नडेल, शंघाई, अंताल्या और मैड्रिड में हुए चार वर्ल्ड कप चरणों में से किसी एक को जीतकर या फिर वर्ल्ड कप रैंकिंग के आधार पर क्वालीफाई किया है. भारत ने इस वर्ष हुए चारों आर्चरी वर्ल्ड कप चरणों से कुल 14 पदक जीते. इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य शामिल हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

