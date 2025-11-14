Jamui Election Result 2025: राजनीति के मैदान में श्रेयसी सिंह का कमाल, जमुई से लगा रही डबल ट्रैप निशाना!

Bihar Election Results 2025: देश की महिला डबल ट्रैप शूटर श्रेयसी सिंह का जलवा राजनीति में भी देखने को मिल रहा है. भारत को 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक दिलानी वाली श्रेयसी जमुई विधानसभा क्षेत्र से दोबारा विधायक बनती हुई नजर आ रही हैं. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की ताजा आंकड़ों के मुताबिक वह राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मोहम्मद शमशाद आलम से 29651 वोटों से आगे चल रही हैं. दोपहर करीब डेढ़ बजे तक श्रेयसी ने 58199 वोट हासिल किए हैं, जबकि शमशाद आलम को 28548 मत हासिल हुए हैं. तीसरे स्थान पर जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनिल प्रसाद साह चल रहे हैं. जिन्होंने 2937 मत हासिल किए हैं.

पिछले विधानसभा चुनाव में श्रेयसी को मिली थी 41049 वोटों से जीत

पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में श्रेयसी सिंह ने RJD नेता विजय प्रकाश को 41049 वोटों के बड़े अंतर से शिकस्त दी थी. उस दौरान श्रेयसी को जमुई विधानसभा क्षेत्र से 79,603 वोट मिले थे, जबकि RJD नेता को 38,554 मत हासिल हुए थे.

राजनीतिक दृष्टि से हमेशा अहम रही है जमुई सीट

आपको बता दें कि राजनीतिक दृष्टि से जमुई सीट की भूमिका हमेशा से अहम रही है. 1957 में यह स्वतंत्र विधानसभा सीट बनी थी, और तब से अब तक यहां कुल 17 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें एक उपचुनाव भी शामिल है.

शुरुआती वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने यहां पांच बार जीत हासिल की थी, जबकि 1957 में सीपीआई वामपंथ ने यहां अपनी एकमात्र जीत दर्ज की थी. इसके बाद समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल, जदयू और राजद ने बारी-बारी से इस सीट पर कब्जा जमाया.

2020 में पहली बार बीजेपी को मिली थी यहां जीत

2020 में पहली बार बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की, जब श्रेयसी सिंह ने राजद के विजय प्रकाश यादव को हराया. इस बार जमुई विधानसभा चुनाव में कुल 12 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी. हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और राजद के बीच ही थी.

