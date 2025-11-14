विज्ञापन
विशेष लिंक

Jamui Election Result 2025: राजनीति के मैदान में श्रेयसी सिंह का कमाल, जमुई से लगा रही डबल ट्रैप निशाना!

Bihar Election Results 2025: महिला डबल ट्रैप शूटर श्रेयसी सिंह का जलवा दोबारा से जमुई विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है. वह जीत के बेहद करीब हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Jamui Election Result 2025: राजनीति के मैदान में श्रेयसी सिंह का कमाल, जमुई से लगा रही डबल ट्रैप निशाना!
Shreyasi Singh
  • देश की महिला डबल ट्रैप शूटर श्रेयसी सिंह जमुई विधानसभा क्षेत्र से दोबारा विधायक बनती नजर आ रही हैं.
  • भारत निर्वाचन आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार श्रेयसी सिंह RJD के उम्मीदवार से हजारों वोटों से आगे चल रही हैं.
  • पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में श्रेयसी सिंह ने राजद के विजय प्रकाश यादव को बड़े अंतर से हराया था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Bihar Election Results 2025: देश की महिला डबल ट्रैप शूटर श्रेयसी सिंह का जलवा राजनीति में भी देखने को मिल रहा है. भारत को 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक दिलानी वाली श्रेयसी जमुई विधानसभा क्षेत्र से दोबारा विधायक बनती हुई नजर आ रही हैं. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की ताजा आंकड़ों के मुताबिक वह राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मोहम्मद शमशाद आलम से 29651 वोटों से आगे चल रही हैं. दोपहर करीब डेढ़ बजे तक श्रेयसी ने 58199 वोट हासिल किए हैं, जबकि शमशाद आलम को 28548 मत हासिल हुए हैं. तीसरे स्थान पर जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनिल प्रसाद साह चल रहे हैं. जिन्होंने 2937 मत हासिल किए हैं.

पिछले विधानसभा चुनाव में श्रेयसी को मिली थी 41049 वोटों से जीत

पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में श्रेयसी सिंह ने RJD नेता विजय प्रकाश को 41049 वोटों के बड़े अंतर से शिकस्त दी थी. उस दौरान श्रेयसी को जमुई विधानसभा क्षेत्र से 79,603 वोट मिले थे, जबकि RJD नेता को 38,554 मत हासिल हुए थे.

राजनीतिक दृष्टि से हमेशा अहम रही है जमुई सीट

आपको बता दें कि राजनीतिक दृष्टि से जमुई सीट की भूमिका हमेशा से अहम रही है. 1957 में यह स्वतंत्र विधानसभा सीट बनी थी, और तब से अब तक यहां कुल 17 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें एक उपचुनाव भी शामिल है.

शुरुआती वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने यहां पांच बार जीत हासिल की थी, जबकि 1957 में सीपीआई वामपंथ ने यहां अपनी एकमात्र जीत दर्ज की थी. इसके बाद समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल, जदयू और राजद ने बारी-बारी से इस सीट पर कब्जा जमाया.

2020 में पहली बार बीजेपी को मिली थी यहां जीत

2020 में पहली बार बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की, जब श्रेयसी सिंह ने राजद के विजय प्रकाश यादव को हराया. इस बार जमुई विधानसभा चुनाव में कुल 12 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी. हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और राजद के बीच ही थी.

यह भी पढ़ें- 'जड्डू भाई ये स्वीप वाला है...', ऋषभ पंत के गुरु ज्ञान से बावुमा का काम हो गया तमाम, VIDEO

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Other Sports
Get App for Better Experience
Install Now