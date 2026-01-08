भारतीय शूटिंग टीम के कोच पर यौन शोषण का आरोप, नेशनल शूटर ने सुनाई आपबीती

- नेशनल लेवल की महिला एयर पिस्टल शूटर ने भारतीय शूटिंग टीम के कोच अंकुश भारद्वाज पर यौन शोषण का आरोप लगाया है
- आरोप है कि कोच ने मैच के बाद होटल के कमरे में बुलाकर जबरदस्ती की और करियर बर्बाद करने की धमकी दी थी
- पीड़िता ने अपने एक सहेली से भी इसी तरह के शोषण की जानकारी मिलने के बाद अपनी मां को पूरी सच्चाई बताई
NRAI to NDTV
हमारी ZERO टॉलरेंस पॉलिसी है
हमें मीडिया के जारी फिर कॉपी हासिल हुई और हमने कोच को फौरन सस्पेंड कर दिया
हम कोच को Show Cause नोटिस भेज रहे हैं
उन पर कानूनी कार्रवाई अलग चलेगी हमारी इंटरनल कंप्लेन कमेटी (ICC) भी इसकी जांच करेगी
खेल जगत से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है. एक उभरती हुई नेशनल लेवल की 10-मीटर एयर पिस्टल शूटर ने भारतीय शूटिंग टीम के कोच अंकुश भारद्वाज पर गंभीर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मैच के बाद 'एनालिसिस' के बहाने उसे होटल के कमरे में ले जाया गया, जहां कोच ने उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचाई और किसी को बताने पर करियर तबाह करने की धमकी दी. घटना 16 दिसंबर की है. पीड़िता का दिल्ली की डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में नेशनल मैच था. मैच के बाद कोच अंकुश भारद्वाज ने उसे मैच पर चर्चा करने के लिए सूरजकुंड स्थित ताज होटल बुलाया. पहले कोच ने उसे लॉबी में बैठने को कहा, लेकिन बाद में बात करने का हवाला देकर अपने कमरे में ले गया.
पीड़िता के मुताबिक, चर्चा के दौरान जब उसने अपनी पीठ और कंधे के दर्द का जिक्र किया, तो कोच ने मदद के बहाने उसे लेटने को कहा. आरोप है कि इसके बाद कोच ने जबरदस्ती की और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं. जब लड़की ने विरोध किया और चिल्लाई, तब जाकर कोच पीछे हटा.
धमकी देकर चुप रहने को कहा
पीड़िता ने बताया कि होटल से निकलते वक्त कोच ने उसे धमकी दी 'याद रखना, कुछ नहीं हुआ है. सामान्य व्यवहार करो, वरना मैं तुम्हारे परिवार और करियर को बर्बाद कर दूंगा.
डर और सदमे की वजह से पीड़िता कई दिनों तक चुप रही. उसने अपनी पढ़ाई और परीक्षाओं का बहाना बनाकर खुद को सबसे अलग कर लिया था. लेकिन जब वह दिसंबर के अंत में मोहाली में अपनी एक सहेली (जो खुद भी एक शूटर है) से मिली, तो पता चला कि अंकुश भारद्वाज ने उस लड़की के साथ भी इसी तरह की हरकतें की थीं. इसके बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और 4 जनवरी को अपनी मां को पूरी सच्चाई बताई.
शिकायत में एक और घटना का जिक्र किया गया है. 10 दिसंबर को मोहाली में, जब शूटर लड़कियां एक Airbnb में ठहरी हुई थीं, तब कोच बिना बताए सुबह-सुबह उनके कमरे में घुस गया और उनके बेड पर लेट गया. इस घटना से भी लड़कियां काफी असहज और डरी हुई थीं.
अंकुश भारद्वाज शूटिंग की दुनिया का एक बड़ा नाम हैं. भारतीय शूटिंग टीम के कोच हैं. खुद कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट रहे हैं. उनकी पत्नी अंजुम मौदगिल भी दो बार की ओलंपियन हैं. वे मोहाली में 'साल्वो शूटिंग रेंज' भी चलाते हैं.
पीड़िता की मां ने प्रशासन से अपील की है कि होटल के CCTV फुटेज को तुरंत कब्जे में लिया जाए ताकि सबूतों से छेड़छाड़ न हो सके. परिवार का कहना है कि आरोपी काफी रसूखदार है, इसलिए उन्हें डर है कि वह जांच को प्रभावित कर सकता है.
