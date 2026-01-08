विज्ञापन
महिला खिलाड़ी से अश्लील हरकत का आरोप, नेशनल शूंटिग कोच को NRAI ने किया निलंबित

National Shooting Coach Ankush Suspended by NRAI: हरियाणा पुलिस ने नेशनल शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज के खिलाफ फरीदाबाद के एक होटल में 17 साल की नेशनल लेवल की महिला शूटर का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में मामला दर्ज किया है.

National Shooting Coach Ankush Suspended by NRAI

National Shooting Coach Ankush Suspended by NRAI: नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने एक नाबालिग खिलाड़ी के साथ कथित यौन दुराचार के गंभीर आरोपों के बाद नेशनल शूटिंग कोच अंकुश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद के एक होटल में 17 साल की नेशनल लेवल की महिला शूटर के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के आरोप में नेशनल शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह कार्रवाई एथलीट के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई एक विस्तृत शिकायत के बाद की गई.

मंगलवार को FIR दर्ज की गई और जांच जारी है, जिसमें गवाहों के बयान दर्ज करने और CCTV फुटेज हासिल करने की कोशिशें शामिल हैं. FIR के अनुसार, यह घटना नई दिल्ली के डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में एक नेशनल लेवल की शूटिंग प्रतियोगिता के दौरान हुई. शिकायत में कहा गया है कि भारद्वाज ने कथित तौर पर फरीदाबाद के एक होटल के कमरे में शूटर के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बहाने उसके साथ दुर्व्यवहार किया.

NRAI के महासचिव पवन कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए महासंघ ने तुरंत कदम उठाया है. जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, कोच अंकुश को उनकी सभी ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि के दौरान उन्हें कोई भी नया असाइनमेंट या जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी.

Other Sports, Shooting
