डोपिंग का डंक! भारतीय रोइंग खिलाड़ी लक्ष्य को NADA ने किया सस्पेंड, 10 दिन में चौथा मामला

एक और झटके के तौर पर, रोइंग में ऐतिहासिक वर्ल्ड कप मेडल जीतने वाली लाइटवेट मेन्स डबल स्कल्स टीम के एक सदस्य को डोपिंग के कारण अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है. हालांकि रोइंग कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं है लेकिन भारत के खिलाड़ियों पर डोपिंग लगातार असर दिखा रहा है. नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी ने आर्मी के खिलाड़ी लक्ष्य को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि उनके सैंपल में एनाबॉलिक स्टेरॉयड 'स्टैनोजोलोल' पाया गया है. लक्ष्य और उज्ज्वल कुमार सिंह ने पिछले महीने स्विट्जरलैंड में हुए वर्ल्ड रोइंग कप III में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था. यह जोड़ी जापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से होने वाले 2026 एशियाई खेलों के लिए मेडल जीतने की बड़ी उम्मीद थी.

लक्ष्य को 25 मई को पुणे में लिए गए सैंपल के 'आउट-ऑफ-कंपटीशन टेस्ट' के लिए नोटिस भेजा गया है. अगर आरोप साबित हो जाते हैं, तो लक्ष्य पर 4 साल का बैन लग सकता है. साथ ही, सैंपल लेने की तारीख से लेकर अब तक के सभी नतीजे रद्द कर दिए जाएंगे, जिसमें गोल्ड मेडल भी शामिल है.

नोटिस में कहा गया है, "आपको सूचित किया जाता है कि आपके 'सैंपल A' की जांच WADA से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला 'नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी' (NDTL), नई दिल्ली में WADA के प्रयोगशालाओं के लिए तय अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार की गई थी और इसका नतीजा 'एडवर्स एनालिटिकल फाइंडिंग' (AAF) यानी प्रतिकूल आया है."

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को झटका

पिछले 10 दिनों के अंदर भारत में डोपिंग की यह चौथी घटना है. कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत से ही अरुण कुमार, तूलिका मान और दिलबाग सिंह पर डोपिंग की वजह से एक्शन हुआ है.

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