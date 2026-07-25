कौन है भारत का पहला क्रिकेटर जिसे Live मैच में लड़की ने किया KISS, कहलाया ग्लैमर बॉय

Abbas Ali Baig's famous kiss at Old Trafford in 1959: क्रिकेट में, "ग्लैमर" का मतलब आम तौर पर उस स्टार पावर, मनोरंजन और सेलिब्रिटी अपील से होता है .यही कारण है कि हाल के समय में फैन लाइव मैच के दौरान क्रिकेट के मैदान पर जाकर अपने फेवरेट क्रिकेटर के पैर पर गिरकर अपना प्यार जताते हैं. क्रिकेटरों की फैन फॉलोइंग में सिर्फ पुरूष ही नहीं बल्कि महिला भी रही हैं. वर्तमान में महिला फैन अपने फेवरेट को क्रिकेटरों को किस करने में पीछे नहीं रहती हैं लेकिन क्या आपको पता है कि पहली बार भारतीय क्रिकेटर को कब किसी लड़की ने मैदान पर जाकर किस किया है. ऐसी पहली घटना संभवत: 60 के दशक में हुई थी जब भारतीय क्रिकेटर अब्बास अली बेग को एक महिला फैन ने खुले मैदान पर जाकर किस किया था. कहा जाता है कि भारतीय क्रिकेट इतिहास की यह पहली घटना थी जब किसी लड़की ने भारतीय क्रिकेटर को मैदान पर जाकर किस किया था.

अब्बास अली बेग भारत के हैंडसम क्रिकेटरों में थे शुमार, कहलाए भारत के 'ग्लैमर ब्वॉय

अब्बास अली बेग को भारतीय क्रिकेट का सबसे हैंडसम क्रिकेटर गया है. उनके खेलने के समय में लड़कियों उनकी दिवानी थी. उन्हें भारतीय क्रिकेट का 'ग्लैमर ब्वॉय' कहा जाता था. अब्बास अली बेग ने अपना पहला टेस्ट शतक विदेशी धरती पर जमाया था. साल 1959 में मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 112 रनों की पारी खेली थी. उस समय अब्बास अली बेग भारतीय टेस्ट इतिहास में शतक जमाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया था. जिस समय अब्बास अली ने यह शतक जमाया था उस समय उनकी उम्र 20 साल 131 दिन की रही थी. बाद में अब्बास अली बेग के इस रिकॉर्ड को कपिल देव ने तोड़ा था. कपिल देव ने साल 1979 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में शतक जमाया. कपिल उस समय 20 साल 21 दिन के थे.

जब एक महिला ने मैदान पर जाकर अब्बास अली बेग को किस कर लिया

साल 1960 में मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेला जा रहा था. टेस्ट मैच के आखिरी दिन जब अब्बास अली बेग बल्लेबाजी कर वापस पवेलियन की ओर लौट रहे थे तभी एक लड़की मैदान के अंदर आई और उनसे लिपट कर किस करने लगी. कहा जाता है कि उस लड़की ने अब्बास को एक नहीं बल्कि 13 किस किए थे . वहीं, जब यह घटना घट रही थी तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम में मौजूद दर्शक शांत भाव से इस दृथ्य को देख रहे थे.

टेस्ट मैच में ऑल इंडिया में कमेंट्री कर रहे विजय मर्चेंट ने कमेंट्री के दौरान मजाक में कहा था कि "जब मैं शतक और दोहरा शतक जमा रहा था तो ये लड़कियां कहां थी.'

बता दें कि इस टेस्ट में अब्बास अली बेग ने भारतीय दूसरी पारी में 58 रन बनाए थे. रामनाथ केनी के साथ मिलकर अब्बास अली ने टेस्ट मैच को ड्रा कराने में सफलता पाई थी.

अब्बास अली बेग ने 10 टेस्ट मैच खेले

अब्बास अली बेग ने अपने करियर में 10 टेस्ट खेले और इस दौरान केवल एक शतक ही जमा पाए. टेस्ट करियर में अब्बास ने 428 रन बनाए जिसमें 2 अर्धशतक भी शामिल रहा. वैसे, अब्बास अली बेग का फर्स्ट क्लास करियर अच्छा रहा. 235 फर्स्ट क्लास करियर में अब्बास अली बेग ने 12367 रन बनाए जिसमें 21 शतक और 64 अर्धशतक शामिल रहा.

बृजेश पटेल को भी महिला से मिल चुका है किस

अब्बास अली बेग के अलावा भारतीय पूर्व क्रिकेटर बृजेश पटेल को भी मैच के दौरान महिला का चुंबन मिल चुका है. साल 1975 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान साड़ी पहने एक महिला ने मैदान के अंदर जाकर बृजेश पटेल को चूमा था. तब बृजेश पटेल ने अर्धशतकीय पारी खेली थी.

हाल के समय में बृजेश पटेल और साड़ी पहने महिला के चुंबन वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद भी किया गया था.

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