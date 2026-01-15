India Open में बदइंतजामी की हद हो गई, ठंड, प्रदूषण, बंदर... अब चिड़िया की बीट से रोकना पड़ा खेल

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चल रहे इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एक के बाद एक शर्मिंदगी की तस्वीरें सामने आ रही हैं. टूर्नामेंट के पहले दिन खिलाड़ियों ने ठंड से ठिठुरने की शिकायत की तो दूसरे दिन स्टेडियम में बंदर आ गया. आयोजकों ने सफ़ाई पेश की. भारत और विदेश के कई खिलाड़ियों ने भारतीय स्टेडियम और हालात की तारीफ़ तक की. लेकिन तीसरे दिन ऐसा कुछ हुआ कि खेल को रोकना पड़ गया.

चिड़िया की बीट ने रोका मैच!

इंडिया ओपन के दौरान वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडल विजेता भारत के एचएस प्रणॉय और सिंगापुर के बीच लोह कीन यियु के बीच मैच को अचानक ही रोक देना पड़ा. प्रणॉय और यियु के बीच मैच को पहले राउंड में ही रोक देना पड़ा जब स्कोर 16-14 था और चिड़िया की बीट कोर्ट पर गिर गई.

यही नहीं मैच को उसी वजह से फिर से दुबारा रोकना पड़ा जब स्कोर 3-2 था.

सोशल मीडिया पर फ़ैन्स इसे शर्मिन्दगी की बड़ी वजह बता रहे हैं. पूरी बैडमिंटन की दुनिया में इंडिया ओपन का मज़ाक बन गया है.

दो दिनों पहले भारतीय बैडमिंटन संघ के जनरल सेक्रेटरी ने कहा था कि पक्षी मैच वाले कोर्ट पर नहीं हैं. उन्होंने दावा किया था कि पक्षी सिर्फ़ वॉर्म अप एरिया में हैं.

NDTV ने ठिठुरते खिलाड़ियों बंदर की ख़बर दी तो अधिकारियों ने दूसरे खिलाड़ियो का पक्ष भी सामने रखा था.

पहले खिलाड़ियों का दावा- ‘नहीं हैं ख़राब हालात'

इस बीच इंडिया ओपन के पहले राउंड में जीत हासिल करने वाले पूर्व भारतीय चैंपियन किदाम्बिल श्रीकांत (2015 में इंडिया ओपन चैंपियन) ने भारतीय हालात और स्टेडियम को लेकर शोर मचाने वालों को आड़े हाथों लिया.

श्रीकांत ने कहा,"पता नहीं क्यों सब इसे लेकर शिकायत कर रहे हैं?" उन्होंने ये भी कहा,"सिंगापुर के स्टेडियम में बहुत ड्रिफ्ट (तेज़ हवा) है, मलेशिया में थोड़ा कम है, इंडोनेशिया में पुनर्निमाण से पहले ये बहुत तेज़ और कॉम्पैक्ट होता था. हर देश की अपनी अलग चुनौतियां हैं. हर देश के अपने अलग हालात हैं."

थाईलैंड के वर्ल्ड नंबर 2 कुनलावुट वितिदसर्न ने भी कहा कि उन्हें भारत आकर खेलना अच्छा लगता है. वर्ल्ड नंबर 2 कुनलावुट ने बयान दिया,"इतने बड़े स्टेडियम में खेलना वाकई बहुत अच्छा लगता है. स्टेडियम शानदार है... शटल को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन कुल मिलाकर ये बेहद बढ़िया है.... मुझे भारत में खेलना अच्छा लगता है. यहां मेरे कई फ़ैन हैं. ये एक बहुत संदर देश."

प्रदूषण, ठिठुरन, कबूतर, बंदर- शिकायतों की लिस्ट

इंडिया ओपन टूर्नामेंट शुरू होने के पहले दिन स्टेडियम में ठंड और वॉर्म अप एरिया में पक्षियों, प्रदूषण को लेकर कुछ खिलाड़ियों ने शिकायत की थी. इनमें डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड्ट के अलावा थाइलैंड की रैटचेनॉक इंटेनॉन और कनाडा की मिशेल ली जैसी खिलाड़ी शामिल थीं.



मिया ने कहा था,"खिलाड़ियों के लिए ऐसे में अच्छा वॉर्म अप और तैयारी मुमकिन नहीं है जिन्हें कोर्ट पर जाकर तेज़ गेम खेलना होता है." मिया ने ये भी कहा,"मैं जानती हूं कि सभी हालात को बेहतर बनाने के लिए बेहतर कोशिश कर रहे हैं मगर अभी काफ़ी कुछ किये जाने की ज़रूरत है."

अधिकारियों का दावा- ‘टेस्ट इवेंट है इंडिया ओपन'

भारतीय बैडमिंट असोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी संजय मिश्रा ने NDTV से EXCLUSIVE बात करते हुए कहा था,"वॉर्म अप एरिया, मार्शलिंग एरिया और प्लेयर्स लाउंज और मिक्स्ड ज़ोन में 20 हीटर लगाये जा रहे हैं. ये प्लेयर्स की ज़रूरतों के हिसाब से लगाये जा रहे हैं. इतना करना काफ़ी होगा. ज़रूरत पड़ी तो और भी करेंगे."

जनरल सेक्रेटरी संजय मिश्रा ने ये भी कहा,"(वॉर्म अप वाले केडी जाधव) स्टेडियम के बाहर कबूतर हैं, स्टेडियम के अंदर नहीं हैं. जहां मैच हो रहे हैं वहां के प्लेइंग कंडिशन की तो खुद डेनमार्क की खिलाड़ी मिया सहित कई अंतर्राष्ट्रीय देशी-विदेशी खिलाड़ियों ने तारीफ़ की है. साथ ही मिया ने ये भी कहा कि वो पक्षियों और धूल को लेकर थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं. इसलिए उन्हें ख़ास बचाव करना होता है."

संजय मिश्रा ने बताया,"पिछले साल भी मिया ने शिकयत की थी. लेकिन उनके ही देश के विक्टर एक्सेलसेन ने टूर्नामेंट जीतने के बाद भारतीय स्टेडियम और हालात की तारीफ़ करते हुए कहा था कि वो हर साल भारत आकर टूर्नामेंट खेलना चाहेंगे. हमने इस स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का आयोजन टेस्ट इवेंट के तौर पर किया है ताकि कोई कमी रहे तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान इन कमियों को दूर किया जा सके."

