अलार्म की घंटी: इंडिया ओपन बैडमिंटन में पहले ‘सर्दी, कबूतर, प्रदूषण’ और अब ‘बंदर’ को लेकर कोहराम

India Open 2026: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चल रही इंडिया ओपन बैडमिंटन सुपर 750 टूर्नामेंट में एक के बाद विवाद खड़े हो रहे हैं. दो दिनों पहले NDTV ने ठिठुरते खिलाड़ियों की ख़बर दी थी. भारतीय बैडमिंटन संघ के अधिकारियों ने इसे माना भी था और पूरे स्टेडियम में कई हीटर का इंतज़ाम करने की बात कही थी. अब इंस्टाग्राम पर फ़ोटोग्राफ़र Azlynna Dewi ने स्टेडियम के अंदर बैडमिंटन कोर्ट से थोड़ी दूर दर्शकों से थोड़ी दूर एक बंदर के बैठे होने की तस्वीर पोस्ट कर दी (और संभवत: बाद में हटा भी ली.) अधिकारियों के लिए ये शर्म की बात बन गई है.

नहीं हैं ख़राब हालात: श्रीकांत और वर्ल्ड नंबर 2 कुनलावुट

इस बीच इंडिया ओपन के पहले राउंड में जीत हासिल करने वाले पूर्व भारतीय चैंपियन किदाम्बिल श्रीकांत (2015 में इंडिया ओपन चैंपियन) ने भारतीय हालात और स्टेडियम को लेकर शोर मचाने वालों को आड़े हाथों लिया.

श्रीकांत ने कहा,"पता नहीं क्यों सब इसे लेकर शिकायत कर रहे हैं?" उन्होंने ये भी कहा,"सिंगापुर के स्टेडियम में बहुत ड्रिफ्ट (तेज़ हवा) है, मलेशिया में थोड़ा कम है, इंडोनेशिया में पुनर्निमाण से पहले ये बहुत तेज़ और कॉम्पैक्ट होता था. हर देश की अपनी अलग चुनौतियां हैं. हर देश के अपने अलग हालात हैं."

थाईलैंड के वर्ल्ड नंबर 2 कुनलावुट वितिदसर्न ने भी कहा कि उन्हें भारत आकर खेलना अच्छा लगता है. वर्ल्ड नंबर 2 कुनलावुट ने बयान दिया,"इतने बड़े स्टेडियम में खेलना वाकई बहुत अच्छा लगता है. स्टेडियम शानदार है... शटल को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन कुल मिलाकर ये बेहद बढ़िया है.... मुझे भारत में खेलना अच्छा लगता है. यहां मेरे कई फ़ैन हैं. ये एक बहुत संदर देश."

ठंड और वॉर्म अप एरिया को लेकर शिकायत

इंडिया ओपन टूर्नामेंट शुरू होने के पहले दिन स्टेडियम में ठंड और वॉर्म अप एरिया में पक्षियों, प्रदूषण को लेकर कुछ खिलाड़ियों ने शिकायत की थी. इनमें डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड्ट के अलावा थाइलैंड की रैटचेनॉक इंटेनॉन और कनाडा की मिशेल ली जैसी खिलाड़ी शामिल थीं. मिया ने कहा था,"खिलाड़ियों के लिए ऐसे में अच्छा वॉर्म अप और तैयारी मुमकिन नहीं है जिन्हें कोर्ट पर जाकर तेज़ गेम खेलना होता है."

मिया ने ये भी कहा,"मैं जानती हूं कि सभी हालात को बेहतर बनाने के लिए बेहतर कोशिश कर रहे हैं मगर अभी काफ़ी कुछ किये जाने की ज़रूरत है."

इंडिया ओपन है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए टेस्ट इवेंट' भारतीय बैडमिंट असोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी संजय मिश्रा ने NDTV से EXCLUSIVE बात करते हुए कहा था,"वॉर्म अप एरिया, मार्शलिंग एरिया और प्लेयर्स लाउंज और मिक्स्ड ज़ोन में 20 हीटर लगाये जा रहे हैं. ये प्लेयर्स की ज़रूरतों के हिसाब से लगाये जा रहे हैं. इतना करना काफ़ी होगा. ज़रूरत पड़ी तो और भी करेंगे."

जनरल सेक्रेटरी संजय मिश्रा ने ये भी कहा,"(वॉर्म अप वाले केडी जाधव) स्टेडियम के बाहर कबूतर हैं, स्टेडियम के अंदर नहीं हैं. जहां मैच हो रहे हैं वहां के प्लेइंग कंडिशन की तो खुद डेनमार्क की खिलाड़ी मिया सहित कई अंतर्राष्ट्रीय देशी-विदेशी खिलाड़ियों ने तारीफ़ की है. साथ ही मिया ने ये भी कहा कि वो पक्षियों और धूल को लेकर थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं. इसलिए उन्हें ख़ास बचाव करना होता है."

संजय मिश्रा ने बताया, “पिछले साल भी मिया ने शिकयत की थी. लेकिन उनके ही देश के विक्टर एक्सेलसेन ने टूर्नामेंट जीतने के बाद भारतीय स्टेडियम और हालात की तारीफ़ करते हुए कहा था कि वो हर साल भारत आकर टूर्नामेंट खेलना चाहेंगे. हमने इस स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का आयोजन टेस्ट इवेंट के तौर पर किया है ताकि कोई कमी रहे तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान इन कमियों को दूर किया जा सके.”

