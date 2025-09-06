विज्ञापन
Hockey Asia Cup 2025: फाइनल में किस टीम से भिड़ेगा भारत, कितने बजे होगा मैच? जानें पूरी डिटेल

Hockey Asia Cup 2025 Final : हॉकी एशिया कप 2025 के सुपर-4 के आखिरी मुकाबले में भारत ने चीन को 7-0 से रौंदकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है.

Hockey Asia Cup 2025 Final: चीन को 7-0 से रौंदकर भारत ने फाइनल में जगह बनाई है
  • भारत ने एशिया कप हॉकी के सुपर 4 में चीन को सात गोलों से हराकर फाइनल में जगह बनाई है.
  • शिलानंद लाकड़ा, दिलप्रीत सिंह और मंदीप सिंह ने भारत के लिए पहले हाफ में महत्वपूर्ण गोल किए.
  • तीसरे और चौथे क्वार्टर में राजकुमार पाल, सुखजीत और अभिषेक ने भारत की बढ़त को और मजबूत किया.
Hockey Asia Cup 2025 Final: राजगीर में चल रहे एशिया कप हॉकी के सुपर 4 में तीन बार की एशिया कप चैंपियन भारत ने अपना दबदबा बरकरार रखा. पिछले दो ओलिंपिक में लगातार पोडियम पर जगह बनाने वाली भारतीय टीम सुपर 4 में भी भारत पर चीन पर हावी रही और सुपर 4 में टॉप कर फाइनल में जगह बना ली. खिताबी मुकाबले में अब उसका सामना डिफेंडिंग चैंपियन कोरिया से होगा. बता दें, इस टूर्नामेंट की विजेता टीम को अगले साल एम्सटलवीन में होने वाले वर्ल्ड कप का क्वालिफिकेशन मिलेगा.

गोल पर गोल

ओडिशा की हॉकी नर्सरी सुंदरगढ़ के शिलानंद लाकड़ा ने पहले क्वार्टर के 5वें मिनट में गोल कर भारत को चीन के खिलाफ 1-0 की बढ़त दिला दी और कोच क्रेग फुल्टन का भरोसा कायम रखा. पहले क्वार्टर के 7वें मिनट में ही फॉरवर्ड खिलाड़ी दिलप्रीत सिंह ने दूसरा गोल कर चीन पर दबाव बढ़ा दिया. 

दूसरे क्वार्टर में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर विवेक सागर के हिट को भारतीय हॉकी के गोल मशीन मंदीप सिंह ने गोल में बदल दिया. 18वें मिनट में भारत ने 3-0 से बढ़त हासिल कर ली. चीनी खिलाड़ियों को पहले दो क्वार्टर में भारतीय डी- एरिया तक पहुंचने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी. 

पहले हाफ की फोटोकॉपी, हावी रहे भारतीय खिलाड़ी 

हाफ टाइम के बाद भी तीसरे क्वार्टर तक हॉकी इंडिया के खिलाड़ी दर्जनों सर्किल पेनेट्रेशन करते दिखे. जबकि चीनी खिलाड़ी संघर्ष करते ही नज़र आये. तीसरे क्वार्टर में 37वें मिनट में राजकुमार पाल और मैच के 39वें मिनट में सुखजीत ने पांचवां गोल कर भारत की जीत तय कर दी. सिर्फ ये देखना बाकी रह गया कि भारत इस मैच को कितने गोलों के अंतर से जीतेगा. 

चौथे क्वार्टर में भी सुखजीत शानदार नज़र आ रहे थे. सुखजीत के शानदार पास पर पहले अभिषेक ने 46 वें मिनट में और फिर 49वें मिनट में एक और खूबसूरत गोल कर गोलों के अंतर को 7-0 कर दिया. 

फाइनल में द.कोरिया से टक्कर

फाइनल में एक बार फिर अब भारत की टक्कर डिफेंडिंग चैंपियन द.कोरिया से होगी. सुपर 4 में भारत और द.कोरिया के बीच मैच 2-2 की बराबरी पर रहा था. यानी रविवार के फाइनल में राजगीर का हॉकी स्टोडियम एक बेहद रोमांचक फाइनल का गवाह बनेगा. 

कितने बजे शुरू होगा मुकाबला

भारत और कोरिया के बीच होने वाला खिताबी मुकाबला रविवार 7 सितंबर को शाम 7:30 बजे शुरू होगा. यह मुकाबला बिहार के राजगीर में खेला जाएगा. 

