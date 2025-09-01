विज्ञापन
Hockey Asia Cup 2025: पूल स्टेज में टॉप पर रही टीम इंडिया, अब सुपर-4 में इन टीमों से होगा सामना, ऐसा है पूरा शेड्यूल

Hockey Asia Cup 2025, India Super-4 Full Schedule: सुपर-4 में भारत का सामना कोरिया, मलेशिया और चीन से होगा. चीन, जापान और कजाकिस्तान को हराकर पूल ए में टॉप पर रही भारतीय टीम.

  • भारत ने पूल ए में चीन, जापान और कजाकिस्तान को हराकर तीन मैचों में नौ अंक हासिल किए हैं.
  • सुपर-4 चरण में भारत का सामना कोरिया, मलेशिया और चीन से होगा, जहां शीर्ष स्थान बनाना लक्ष्य है.
  • भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 से हराकर पूल ए में टॉप स्थान हासिल किया.
Team India Super-4 Full Schedule: चीन, जापान और कजाकिस्तान को हराकर पूल ए में टॉप पर रही भारतीय टीम की नजरें अब सुपर-4 चरण पर है. सुपर-4 में भी टीम इंडिया टॉप पर रहना चाहेगी. सुपर-4 में भारत का सामना कोरिया, मलेशिया और चीन से होगा. बता दें, इस टूर्नामेंट की विजेता टीम वर्ल्ड कप का टिकट हासिल करेगी और टीम इंडिया को खिताब का प्रवल दावेदार माना जा रहा है. सोमवार को भारतीय टीम ने कजाकिस्तान को एकतरफा मैच में 15-0 से रौंद दिया और पूल ए में टॉप पर फिनिश किया. 

ऐसा है सुपर-4 का पूरा शेड्यूल

सुपर-4 चरण में 3 सितंबर को मलेशिया का सामना चीन से होगा. यह मैच 5 बजे शुरू होगा. जबकि भारत का सामना कोरिया से होगा. यह मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा. 4 सितंबर को कोरिया और चीन भिड़ेंगे. जबकि इसके बाद इसी दिन मलेशिया और भारत एक दूसरे के आमने-सामने होंगे. भारत का मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि कोरिया का मैच 5 बजे होगा. वहीं 6 सितंबर को सुपर-4 का पहला मैच कोरिया और मलेशिया के बीच शाम 5 बजे से खेला जाएगा. जबकि भारत और चीन के बीच इसी दिन शाम 7:30 बजे से मुकाबला होगा. बता दें, टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 7 सितंबर को शाम 7:30 बजे से सुपर-4 में टॉप पर रहने वाली दो टीमों के बीच खेला जाएगा. 

भारत ने 15-0 से कजाकिस्तान को रौंदा

सोमवार को राजगीर में हुए मैच में भारत ने एकतरफा मुकाबले में कजाकिस्तान को 15-0 से रौंद दिया. भारत ने मुकाबला शुरू होने से पहले ही सुपर चार का टिकट पक्का कर लिया था लेकिन टीम ने इस बड़ी जीत के बाद पूल ए में शीर्ष स्थान पक्का किया. भारत के लिए भारत के लिए अभिषेक (5वें, 8वें, 20वें और 59वें मिनट), सुखजीत सिंह (15वें, 32वें, 38वें), जुगराज सिंह (24वें, 31वें, 47वें) हैट्रिक गोल करने वालों में शामिल रहे जबकि कप्तान हरमनप्रीत सिंह (26वें), अमित रोहिदास (29वें), राजिंदर सिंह (32वें), संजय सिंह (54वें), दिलप्रीत सिंह (55वें) ने गोल कर टीम की जीत की हैट्रिक पक्की की. 

पूल-ए में टॉप पर रहा भारत

भारत पूल ए में टॉप पर रहा. उसने चीन, जापान और कजाकिस्तान को हराया और उसके 3 मैचों में 9 अंक हैं. जबकि पूल ए में दूसरे स्थान पर चीन रहा. जिसने एक मैच जीता, एक हारा और एक मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ. चीन के चार अंक रहे. जबकि जापान के भी चार अंक रहे और उसे भी एक मुकाबले में जीत मिली, जबकि एक में हार और एक मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ. लेकिन गोल अंतर से चलते चीन दूसरे पायदान पर रहा. पूल ए से भारत और चीन सुपर-4 में पहुंचे हैं.

वहीं पूल बी से मलेशिया और कोरिया ने सुपर-4 चरण में जगह बनाई है. मलेशिया ने 3 मैचों में तीनों जीते और 9 अंकों के साथ उसने ग्रुप स्टेज का अंत किया. जबकि कोरिया दूसरे स्थान पर रही और उसने तीन में से दो मैच जीते. कोरिया के 6 अंक रहे.

