Hockey Asia Cup 2025: फाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? कोरिया बाहर, अब रेस में सिर्फ तीन टीमें

Hockey Asia Cup 2025 Points Table Updated: बिहार के राजगीर में हो रहे हॉकी एशिया कप 2025 में सुपर-4 के अपने दूसरे मैच में भारत ने मलेशिया को 4-1 से रौंद दिया. इस जीत के साथ ही भारत ने फाइनल की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है. भारतीय टीम को सुपर-4 के अपने पहले में कोरिया के खिलाफ 2-2 से निराशाजनक ड्रॉ खेलना पड़ा था. लेकिन टीम इंडिया ने गुरुवार को शानदार वापसी की. मलेशिया ने पहले ही मिनट में गोल दागकर शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन फिर भारत ने दूसरे क्वार्टर में पूरा खेल पलट दिया. मनप्रीत, सुखजीत और शिलानंद लाखड़ा के गोलों के दम पर भारत हॉफ टाइम पर 3-1 से आगे रहा. इसके बाद विवेक सागर प्रसाद ने तीसरे क्वार्टर में गोल करके भारत की बढ़त को 4-1 कर दिया, आखिरी क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ. इस जीत के बाद भारत सुपर-4 में पहले स्थान पर पहुंच गया है. जबकि डिफेंडिंग चैंपियन कोरिया बाहर हो गई है.

सुपर-4 में टॉप पर भारत

हरमनप्रीत एंड कंपनी सुपर-4 में मलेशिया के खिलाफ जीत के बाद पहले स्थान पर आ गई है. उसके दो मैचों में एक जीत और एक ड्रॉ के बाद 4 अंक हैं. भारत के पास 4 गोल का अंतर है. जबकि दूसरे स्थान पर मलेशिया है. मलेशिया के 3 अंक हैं. और उसका गोल अंतर -1 का है.

जबकि तीसरे स्थान पर चीन है. चीन को एक जीत और एक हार मिली है. चीन के का गोल अंतर 1 का है. वहीं डिफेंडिंग चैंपियन कोरिया अब फाइनल की रेस से बाहर हो गई है. कोरिया को गुरुवार को चीन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है. कोरिया के सिर्फ एक अंक हैं, जो उसे भारत के खिलाफ ड्रॉ होने पर मिला.

A shock in Rajgir! 😲



China down defending champions Korea 3–0 in the Super 4s, ending Korea's campaign at the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025.#HumseHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/kaCqbgO5iM — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 4, 2025

फाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया

फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को अपने आखिरी मैच में जीत दर्ज करनी होगी. ऐसा होने पर उसके 7 अंक हो जाएंगे. भारत का आखिरी मुकाबला चीन के खिलाफ 6 सितंबर को है. अगर टीम इंडिया का आखिरी मैच ड्रॉ होता है तो उसके 5 अंक होंगे. लेकिन अगर भारत को हार मिली तो उसके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है. ऐसी सूरत में उसे उम्मीद करनी होगी कि कोरिया अपने आखिरी मैच में मलेशिया को हरा दे. अगर मलेशिया जीत गई और भारत को चीन के खिलाफ हार मिली तो टीम इंडिया फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी. लेकिन मलेशिया जीती और भारत और चीन का मैच ड्रॉ पर खत्म होता या फिर टीम जीत जाती है तो ऐसे में भारत और मलेशिया के बीच फाइनल होगा.