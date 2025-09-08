विज्ञापन
विशेष लिंक

'50 साल पहले फाइनल में पाकिस्तान को हराया': एशिया कप में खिताब के साथ क्यों ज़रूरी रहा वर्ल्ड कप का टिकट

Hockey Asia Cup 2025: एशिया कप में 5 बार की चैंपियन द.कोरिया को शिकस्त देते ही भारत ने चौथी बार एशिया कप के ख़िताब पर कब्ज़ा कर लिया.

Read Time: 3 mins
Share
'50 साल पहले फाइनल में पाकिस्तान को हराया': एशिया कप में खिताब के साथ क्यों ज़रूरी रहा वर्ल्ड कप का टिकट
Hockey Asia Cup 2025: एशिया कप में खिताब के साथ क्यों ज़रूरी रहा वर्ल्ड कप का टिकट
  • भारत ने कोरिया को हराकर चौथी बार एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता और वर्ल्ड कप का टिकट हासिल किया.
  • 1975 में भारत ने पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, तब पाकिस्तान को फाइनल में दो के मुकाबले एक गोल से हराया था.
  • पूर्व कप्तान अशोक कुमार ने कहा कि एशिया कप जीतने से भारत को वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बेहतर समय मिलेगा.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

एशिया कप में 5 बार की चैंपियन द.कोरिया को शिकस्त देते ही भारत ने चौथी बार एशिया कप के ख़िताब पर कब्ज़ा कर लिया. इसके साथ एशिया कप की टॉपर टीम के नाते भारत को वर्ल्ड कप का बेहद ज़रूरी टिकट भी हासिल हो गया. भारत ने सबसे पहले 2007 में एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था, तब उसने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था, जबकि आखिरी बार टीम इंडिया 2017 में एशियाई चैंपियन बनी थी. 

ताज़ा हो गई 50 साल पुरानी यादें: 'फाइनल में पाकिस्तान को हराया'

भारतीय टीम ने आखिरी बार वर्ल्ड कप का खिताब 1975 में जीता था- आज से 50 साल पहले. 1975 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर पहली बार ख़िताब जीता था. फाइनल का फाइनल गोल करने वाले मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार कहते हैं,"ये टीम लय दिखा रही है. पिछले 10 सालों में इसने चैंपियंस ट्रॉफी, दो बार ओलिंपिक का पदक जीता है. अब वर्ल्ड कप का पदक चाहिए."

'फ़ाइनल में पाकिस्तान से जीतने की याद ताज़ा'

पूर्व कप्तान अशोक कुमार कहते हैं,"हमने 1975 के 15 मार्च को वर्ल्ड कप का इकलौता खिताब जीता. 50 साल बाद मुझे मलेशियाई प्रेस ने बुलाकर 19 मार्च, 2025 को सम्मानित किया. मरडेका स्टेडियम ले गए, जहां कैप्टन अजित पाल सिंह की अगुआई में सुरजीत सिंह और मैंने गोल किये थे. हमारी टीम के गोल्डन मोमेंट की यादें ताज़ा हो गईं."

'टिकट मिला तो पदक भी चाहिए'

पूर्व भारतीय कप्तान अशोक कुमार ये भी कहते हैं,"एशिया कप के ज़रिये वर्ल्ड कप का टिकट हासिल करने की वजह से टीम हॉकी इंडिया को अच्छी तैयारी करने का वक्त मिल जाएगा. इस टूर्नामेंट में टीम का फॉरवर्ड लाइन भी मुस्तैद दिखा है. ये बड़ी बात है. ये टीम उम्मीद जगा रही है." वो कहते हैं कि इस टिकट से अब भारत को टिकट हासिल करने की सिरदर्दी खत्म हो जाएगी और तैयारी का वक्त भी मिल जाएगा. 

48 साल पहले जीता वर्ल्ड कप का आख़िरी पदक

भारत को ठीक साल भर बाद (14-30 अगस्त) एम्सटलवीन (नीदरलैंड्स) और वाव्रे (बेल्जियम) में सबसे ज़्यादा 17वीं बार (भारत,जर्मनी, हॉलैंड और स्पेन:17वी बार) वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा. लेकिन भारत अब तक सिर्फ तीन बार 1975 में गोल्ड-चैंपियन, 1973 में सिल्वर और 1971 में ब्रॉन्ज़ जीत सका. 8 बार की ओलिंपिक चैंपियन भारतीय टीम ने 50 साल पहले गोल्ड और 48 साल पहले कोई पदक जीता था. इस बार मौका बना है. क्या ये टीम इस पदकों के सूने को ख़त्म कर सकेगी.

यह भी पढ़ें: ENG vs SA: टूट गया वनडे में भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, इंग्लैंड ने वनडे में इतिहास रच विश्व क्रिकेट को चौंकाया

यह भी पढ़ें: Hockey Asia Cup 2025: पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गौतम गंभीर तक, टीम इंडिया के एशियाई चैंपियन बनने पर आए रिएक्शन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Mens Hockey, Hockey, Other Sports
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com