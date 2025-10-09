विज्ञापन
INDW vs SAW Live Score, ICC Women's World Cup 2025: अंपायर ने दोनों टीमों के कप्तानों से की चर्चा

India Women vs South Africa Women Live Cricket Score: अंपायर ने दोनों टीमों की कप्तानों से बातचीत की है. जल्द ही कोई औपचारिक सूचना मिलने की उम्मीद है.

  • विशाखापट्टनम में बारिश के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच का निर्धारित समय पर टॉस नहीं हो पाया है
  • दोनों टीमों का अगला मुकाबला मजबूत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है इसलिए वे इस मैच में दो अंक हासिल करना चाहती हैं
  • भारत ने विश्व कप में अब तक दो मैच जीतकर चार अंक जुटाए हैं और अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर है
India vs South Africa, ICC Women's World Cup 10th Match LIVE Updates: अंपायर ने दोनों टीमों की कप्तानों से बातचीत की है. जल्द ही कोई औपचारिक सूचना मिलने की उम्मीद है. दोनों टीमों के बीच यह मैच एसीए-वीडीसीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. इस मैच के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों का अगला मुकाबला मजबूत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है. इसलिए दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले दो अंक हासिल करने के इरादे से विशाखापत्तनम में उतरेंगी. मैच में बारिश खलल डाल सकती है. शहर में मंगलवार शाम से ही बारिश हो रही है. कई जगहों पर दिन भर थोड़ी-थोड़ी देर के लिए भारी से बहुत भारी बारिश हुई है. अगले 24 घंटों के लिए गुरुवार दोपहर तक भारी बारिश की रेड अलर्ट जारी की गई है. (SCORECARD)

भारत ने अपने अभियान की शुरुआत गुवाहाटी में सह-मेजबान श्रीलंका पर 59 रनों की जीत के साथ की और फिर कोलंबो में पाकिस्तान को 88 रनों से हराकर प्रतियोगिता में अपनी दूसरी जीत दर्ज की. भारतीय टीम दो जीत से चार अंक लेकर इंग्लैंड के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर है, जबकि नेट रन रेट के आधार पर वह दूसरे स्थान पर है. 

इसके विपरीत, दक्षिण अफ्रीका को अपने पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया था. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 33 मैच खेले गए हैं. भारतीय टीम ने 20 मैच जीतकर बढ़त बनाई है. दक्षिण अफ्रीका को 12 मैच में जीत मिली है. एक मैच का परिणाम नहीं निकला है.

भारतीय टीम: 

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़.

दक्षिण अफ्रीका टीम: 

लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), अयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मारिजैन काप, ताजमिन ब्रिट्स, सिनालो जाफ्ता, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेरी डर्कसन, एनेके बॉश, मसाबाता क्लास, सुने लुस, काराबो मेसो, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगासे.


