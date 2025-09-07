एशिया कप: भारत से ये हार कभी नहीं भुला पाएगा चीन, 43 साल पुराने मैच की दिलाई याद

Hockey Asia Cup 2025: हॉकी इंडिया के टाइगर्स ने चीनी ड्रैगन को घुटने पर ला दिया. एशिया कप के सुपर-4 के अहम मैच में भारत ने चीन को 7-0 से रौंद दिया. इससे पहले इसी टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज के मैच में दोनों टीमों ने मिलाकर 7 गोल किए थे. भारत ने चीन को ग्रुप मैच में 4-3 से शिकस्त दी थी. लेकिन इस बार इंडियन टाइगर्स ने चीन की एक नहीं चलने दी और 7-0 से चीन को हरा दिया जिसे चीनी टीम कभी नहीं भुला पाएगी.

चीन ने दिलाई कराची की याद

भारत ने चीन को राजगीर में 7-0 से रौंद दिया. ड्रैगन टीम भारत के खिलाफ सर्किल भी पेनेट्रेट नहीं कर पा रही थी यानी भारत के D-एरिया में पहुंचना भी चीन के लिए मुश्किल हो रहा था.

Stick2hockey.com के के. आरुमुगम X (ट्विटर) पर लिखते हैं,"हरमनप्रीत (कप्तान) की टीम ने 43 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की. 1982 में कराची में सुरजीत सिंह की अगुआई में भारत ने चीन को 7-0 से शिकस्त दी थी. टीम के 6 खिलाड़ियों ने गोल कर भारत को बड़ी जीत दिलाई." ग्रुप स्टेज में एक करीबी मैच खेलने वाली चीन (ग्रुप में 3-4 से हारी) की टीम ने इस नतीजे की उम्मीद कभी नहीं की होगी.

Harmanpreet's India equals a 43- year old record of scoring 7-0 against China, which Surjit Singh led India did in the first Asia Cup in 1982 at Karachi. Six scorers amassed this massive score. — stick2hockey.com (@indianhockey) September 6, 2025

एशियाई हॉकी का पावरहाउस है भारत

भारत एशिया कप का खिताब 3 बार जीत चुका है जबकि चीन की टीम सिर्फ 2 बार तीसरे स्थान तक पहुंची है. FIH या वर्ल्ड रैंकिंग में भी भारत 7वें और चीन 22वें नंबर की टीम है. एशिया कप में भी चीन सिर्फ एक बार भारत के खिलाफ ड्रॉ करने में कामयाब रही है; बाकी, हर बार चीन को भारत से हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि एशिया कप में भारत से भी बेहतर द.कोरिया का रिकॉर्ड रहा है. डिफेंडिंग चैंपियन और 5 बार की विजेता द.कोरिया की भिड़ंत आज फाइनल में भारत से होगी.

2006 की चुभाने वाली हार का बदला

लेकिन 2006 के दोहा एशियाई खेलों में चीन ने भारत को 3-2 से हरा दिया था. ये पहला मौका था जब भारतीय टीम एशियाड के पोडियम पर नहीं पहुंच पाई. ये भारतीय हॉकी का काले इतिहास का दौर साबित हुआ जब 8 बार का ओलिंपिक चैंपियन भारत पहली बार बीजिंग ओलिंपिक्स के लिए क्वालीफाई करने से चूक गया. उस हार की टीस आज भी कुरेदती है. इसलिए चीन के खिलाफ ये बड़ी जीत सभी हॉकी प्रेमियों के दिलों को गुदगुदा रही होगी.

भारत बनाम चीन मैच के भारतीय गोल स्कोरर: शीलानंद लाकड़ा (5'), दिलप्रीत सिंह (7'), मंदीप सिंह(18'), राजकुमार पाल (37'), सुखजीत (39'), अभिषेक (46'), अभिषेक (49'),

चीन के गोल स्कोरर: 0



stick2hockey.com @indianhockey के मुताबिक

एशिया कप में भारत का रिकॉर्ड

मैच 69

भारत जीता 51

भारत हारा 9

ड्रॉ 9

भारत के गोल 338

भारत के खिलाफ गोल 81

एशिया कप में चीन का रिकॉर्ड

मैच 53

चीन जीता 22

चीन हारा 22

ड्रॉ 9

चीन के गोल 144

चीन के खिलाफ गोल 119

यह भी पढ़ें: Hockey Asia Cup 2025: फाइनल में किस टीम से भिड़ेगा भारत, कितने बजे होगा मैच? जानें पूरी डिटेल

यह भी पढ़ें: Shubham Khajuria: जानें कौन हैं शुभम खजूरिया जिन्होंने साउथ जोन के खिलाफ ठोका शतक, क्रीज पर जमें अंगद की तरह