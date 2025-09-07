विज्ञापन
Hockey Asia Cup 2025: एशिया कप जीतने पर हॉकी इंडिया ने किया प्राइज मनी का ऐलान, जानें कितनी मिलेगी पुरुस्कार राशि

Hockey India Announce Prize Money: बिहार के राजगीर में हुए हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में कोरिया को 4-1 से धूल चटाकर भारत ने ना सिर्फ खिताब अपने नाम किया बल्कि अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप का टिकट भी हासिल किया.

  • बिहार के राजगीर में हुए हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने कोरिया को चार एक से हराकर खिताब जीता.
  • भारत ने आठ साल बाद एशिया कप का खिताब अपने नाम किया और यह चौथी बार एशियाई चैंपियन बना.
  • हॉकी इंडिया ने प्रत्येक खिलाड़ी को 3 लाख और सहयोगी स्टाफ को 1.5 लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप देने की घोषणा की.
Hockey India Announce Prize Money: बिहार के राजगीर में हुए हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में दिलप्रीत के दो गोलों की मदद से भारत ने कोरिया को 4-1 से धूल चटाई और 8 साल बाद इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया.  भारतीय टीम चौथी बार एशियाई चैंपियन बनी है. इससे पहले भारत ने 2017 में आखिरी बार टूर्नामेंट जीता था. वहीं भारत की इस खिताबी जीत के बाद हॉकी इंडिया ने प्रत्येक खिलाड़ी को तीन-तीन लाख रुपये देने की घोषणा की है. जबकि टीम के सहयोगी स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को भी 1.5 लाख रुपये मिलेंगे.

8 साल का इंतजार हुआ खत्म

जीत के साथ भारत ने महाद्वीप में अपना दबदबा फिर से हासिल करने के आठ साल लंबे इंतजार को खत्म कर दिया है. भारत ने आखिरी बार एशिया कप 2017 में ढाका में जीता था. वहीं, भारत ने नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है. भारत के लिए, दिलप्रीत सिंह (28', 45'), सुखजीत सिंह (1') और अमित रोहिदास (50') ने फाइनल मुकाबले में गोल किए.

पहले ही मिनट में दागा गोल

भारत ने मैच के पहले ही मिनट में गोल कर दिया. हरमनप्रीत सिंह ने कोरियाई डिफेंडर को छकाते हुए सुखजीत को पास दिया. उन्होंने टॉप कॉर्नर को बैकहैंडर से टॉमहॉक मारा. उनके शॉट का कोरियाई गोलकीपर के पास जवाब नहीं था और गेंद गोल पोस्ट में समा गई.

पहले क्वार्टर की समाप्ति पर भारतीय टीम 1-0 से आगे रही. दूसरे क्वार्टर के आखिरी क्षणों में भारत के लिए दिलप्रीत ने गोल दागा. पहले हाफ तक भारतीय टीम 2-0 से आगे रही. दूसरे हाफ की शुरुआत में भारतीय टीम अटैक के साथ-साथ कोरियाई खिलाड़ियों को रोकने की रणनीति के तहत खेल रही थी. तीसरे क्वार्टर की समाप्ति से ठीक पहले भारत ने तीसरा गोल दागा. गोल दिलप्रीत ने मारा था. भारत की बढ़त 3-0 की हो गई.

चौथे क्वार्टर में भारत के लिए चौथा गोल अमित रोहिदास ने किया. चौथे क्वार्टर के अंत में कोरिया की तरफ से एकमात्र गोल किया गया. समय समाप्ति की घोषणा के साथ ही भारतीय टीम कोरिया पर 4-1 की जीत के साथ एशिया चैंपियन बन गई.

चौथी बार जीता खिताब

भारत ने सबसे पहले 2003 में एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था, जब फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान को 4-2 से हराया था. इसके बाद उन्होंने 2007 में चेन्नई में टूर्नामेंट जीता. भारत ने आखिरी बार 2017 में मनप्रीत सिंह की अगुवाई में एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था. पिछले संस्करण में भारतीय टीम तीसरे स्थान पर रही थी.

India Mens Hockey, Hockey, Other Sports
