एशिया कप के मैन ऑफ द मैच दिलप्रीत सिंह का आर्मी कनेक्शन, इस वजह से है बेहद खास

Dilpreet Singh: अमृतसर के बुटाला गांव के दिलप्रीत सिंह एशिया कप के सबसे अहम मैच, द.कोरिया के खिलाफ फाइनल के मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाज़े गए.

  • अमृतसर के बुटाला गांव के दिलप्रीत सिंह ने एशिया कप फाइनल में दो गोल कर मैन ऑफ द मैच का सम्मान पाया.
  • भारत ने आठ साल बाद एशिया कप हॉकी खिताब जीता और अगले साल वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया.
  • दिलप्रीत ने टूर्नामेंट में कुल चार गोल किए, जिनमें से तीन फील्ड गोल और एक पेनल्टी कॉर्नर गोल था.
Man of the Match Dilpreet SinghArmy Connection: अमृतसर के बुटाला गांव के दिलप्रीत सिंह एशिया कप के सबसे अहम मैच, द.कोरिया के खिलाफ फाइनल के मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाज़े गए. मैच में सबसे ज़्यादा 2 गोल किये और फाइनल में भारत की खिताबी जीत पक्की कर दी. भारत ने आखिरी बार 2017 में एशिया कप का खिताब जीता था. ऐसे में टीम इंडिया का 8 साल लंबा इंतजार खत्म हुआ. इसके साथ ही टीम इंडिया ने अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालीफाई किया है.

मैन ऑफ द मैच दिलप्रीत का सपना

मैन ऑफ द मैच बने दिलप्रीत ने मैच के बाद कहा,"मैन ऑफ द मैच बनकर खुश हूं. लेकिन मेरी टीम का लक्ष्य था अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप का टिकट हासिल करना. ये हमारे लिए बड़ी बात है." भारत के लिए दिलप्रीत ने खिताबी मुकाबले में 28वें और 45वें मिनट में गोल किए.  बात अगर टूर्नामेंट की करें तो उन्होंने 4 गोल किए, जिसमें तीन गोल फील्ड के हैं. जबकि एक गोल उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर पर किया.

आर्मी कनेक्शन और ओलिंपिक्स का मेडल

हाफ टाइम के पहले और बाद में दो गेल करने वाले दिलप्रीत नसिंह के पिता बलविन्दर सिंह आर्मी क लिए हॉकी खेलते थे और इसलिए हॉकी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए दिलप्रीत हमेशा से तैयार थे. पिता के साथ बाटुला गांव में खादुर साहिब एकैडमी में हॉकी की शुरुआत की और बहुत जल्द बुलंदियों को छूने लगे. अमृतसर के महाराजा रणजीत सिंह अदकादमी में उनका खेल और निखर गया. 

50 साल का इंतज़ार और बड़े होते ख्वाब

एशियन गेम्स और चैंपियंस ट्रॉफी का पदक जीतने वाले दिलप्रीत के लिए टोक्यो ओलिंपिक्स का पदक जीतना बेहद बड़ा मुकाम रहा. वर्ल्ड कप के खिताब के लिए भारत 50 साल से इंतज़ार कर रहा है. ज़ाहिर है दिलप्रीत सहित टीम इंडिया और हॉकी फैन्स के लिए वर्ल्ड कप का टिकट अभी से ही सबकी धड़कनें तेज़ करने लगा है.

