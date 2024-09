"वास्तव में उनका आभारी हूं, " ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानंद ने गौतम अदाणी का किया शुक्रिया

R Praggnanandhaa: चेस ओलंपियाड (Chess Olympiad 2024) में भारतीय टीम के गोल्ड मेडल जीतने पर गौतम अदाणी ने भारतीय टीम को बधाई दी थी. जिसपर अब ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानंद (R Praggnanandhaa) ने रिएक्ट करते हुए अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) के सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया है. प्रज्ञानंद ने कहा, "इस सफ़र में कई लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है, जिसमें मेरे माता-पिता भी शामिल हैं. मेरे वर्तमान और पिछले ट्रेनर, मेरे पहले प्रायोजक, और अभी अडानी ग्रुप, जो पिछले एक साल से मेरा साथ दे रहे हैं, जिनका मैं वास्तव में आभारी हूं."

प्रज्ञानंद ने आगे कहा कि," अदाणी ग्रुप ने मेरी काफी मदद की है, जब मुझे ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरी थी, तब से अदाणी ग्रुप मेरी हर संभव मदद कर रहा है, मैं साल की शुरुआत में गौतम अदाणी सर से भी मिला था और उन्होंने कहा था कि मुझे इस साल भारत के लिए कोई लक्ष्य तय करना चाहिए. मैं अदाणी सर के समर्थन के लिए उनका वास्तव में आभारी हूं."

बता दें कि गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया (x)पर पोस्ट शेयर करते हुई भारतीय चेस टीम को बधाई दी थी. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था, "भारत के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है! चेस ओलंपियाड 2024 में गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरुष और महिला दोनों टीमों को बधाई! भारत चेस के खेल में फिर से अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है, जिसकी उत्पत्ति इसी भारत में हुई थी. "

What a historic moment for India! Congratulations to both the Men's and Women's teams for clinching GOLD at the 2024 Chess Olympiad! 🇮🇳 India is back to dominating the very game of Chaturanga (Chess) that was born on this land. A proud return to our roots! #ChessOlympiad… https://t.co/2GICJSeOJM