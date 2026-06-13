'गोल्डेन बूट' की रेस में फीफा विश्व कप में 10 बड़े धुरंधर, जानें कौन कितना भारी

हर चार साल बाद आने वाला फुटबॉल के महाकुंभ यानी विश्व कप में वीरवार को मेक्सिको-दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले मुकाबले के साथ ही अपने पैर पसार दिए. और अब अगले करीब डेढ महीने तक दुनिया भर के करोड़ों प्रशंसकों को एक से बढ़कर के मुकाबले देखने को मिलेंगे. वहीं, फैंस ने अभी से यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि इस बार 'गोल्डन बूट' की ट्रॉफी किसके हाथों में सजेगी. यानी कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा गोल करेगा. चलिए आप जान लीजिए कि NDTV के पैमाने पर वो कौन से 10 सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर हैं, जिनके बीच घमासान मचने जा रहा है. और जो नाम NDTV ने रिसर्च और शोध करने के बाद छांटे हैं, हमें उम्मीद है कि इस बार गोल्डन बूट की ट्रॉफी इनमें से ही किसी एक के हाथ में सजेगी.

1. किलियन एम्बापे (फ्रांस)

खास बात:

-98 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 56 गोल

-14 वर्ल्ड कप मैचों में 12 गोल

-ग्रुप I के प्रतिद्वंदी: सेनेगल, इराक, नॉर्वे

-FIFA वर्ल्ड कप फैंटेसी कीमत: $10.5m

यदि थिएरी हेनरी और ओलिवियर गिरौद क्रमशः 30 और 36 वर्ष के थे जब वे फ्रांस के सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर बने थे, तो एम्बापे इसे 27 वर्ष की उम्र में हासिल करने के लिए तैयार हैं. 'लेस ब्लेस' के लिए अपने पिछले 49 मैचों में 39 बार गोल करने के साथ-साथ इस फुर्तीले हमलावर ने पेरिस सेंट-जर्मेन में प्रति मैच लगभग एक गोल का औसत निकाला और रियल मैड्रिड में भी ऐसा ही कर रहे हैं. रायन चेर्की, उस्मान डेम्बेले, डेसिरे डुए और माइकल ओलिस जैसे विशिष्ट रचनाकारों (एलीट क्रिएटर्स) द्वारा गेंद थमाए जाने के साथ लगातार दूसरा वर्ल्ड कप गोल्डन बूट जीतना एम्बापे की पहुंच के भीतर है.



2. हैरी केन (इंग्लैंड)

खास बात:

-113 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 79 गोल

-11 वर्ल्ड कप मैचों में 8 गोल

-ग्रुप L के प्रतिद्वंदी: क्रोएशिया, घाना, पनामा

-FIFA वर्ल्ड कप™ फैंटेसी कीमत: $10.5m

हैरी केन | गोल्डन बूट अवार्ड | 2018 FIFA वर्ल्ड कप रूस

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एडिडास गोल्डन बूट पहली बार 1982 में टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर को 'गोल्डन शू' के नाम से दिया गया था. 2010 में इसका नाम बदलकर 'गोल्डन बूट' कर दिया गया. उपविजेताओं को क्रमशः एडिडास सिल्वर बूट और एडिडास ब्रोंज बूट पुरस्कारों से नवाज़ा जाता है.

और अब जब सवाल हैरी केन का आता है, तो इस बार सबसे बड़ा सवाल फैंस के बीच यही है कि क्या केन इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी बन सकते हैं जो दो बार गोल्डन बूट जीतें? उनका पक्ष काफी मजबूत है. 32 वर्षीय केन ने 2023 में बायर्न म्यूनिख में शामिल होने के बाद से बुंडेसलीगा के हर मैच में औसतन एक से अधिक गोल किए हैं. साथ ही पिछले नौ कैलेंडर वर्षों में यह उनका पांचवां ऐसा साल है, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के लिए कम से कम उतने ही गोल किए हैं जितने उन्होंने मैच खेले हैं. केन को जूड बेलिंगम, एबेरेची एज़े, मार्कस रैशफोर्ड और बुकायो साका जैसे खिलाड़ियों द्वारा गोल करने के अवसर (सप्लायिंग बुलेट्स) मिलने का भी लाभ मिलेगा.

3. मिकेल ओयारज़ाबाल (स्पेन)

खास बात:

-53 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 25 गोल

-0 वर्ल्ड कप मैच

-ग्रुप H के प्रतिद्वंदी: काबो वर्डे, सऊदी अरब, उरुग्वे

-FIFA वर्ल्ड कप फैंटेसी कीमत: $8.1m

ईबार का यह मूल निवासी दो साल पहले 25 पसंदीदा खिलाड़ियों में भी शामिल नहीं था. अब इस 29 वर्षीय खिलाड़ी से आगे चार्ट पर केवल दो ही पुरुष हैं. पेड्रि, लामिन यमाल और निको विलियम्स की रचनात्मकता की मदद से ओयारज़ाबाल ने स्पेन के लिए अपने पिछले 13 मैचों में 13 बार गोल किए हैं.



4. एर्लिंग हालैंड (नॉर्वे)

खास बात:

-50 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 55 गोल

-0 वर्ल्ड कप मैच

-ग्रुप I के प्रतिद्वंदी: इराक, सेनेगल, फ्रांस

-FIFA वर्ल्ड कप फैंटेसी कीमत: $10.5m

इस खिलाड़ी के आंकड़े बहुत ही तूफानी हैं. पिछले अक्टूबर में वह इतिहास के केवल छठे फुटबॉलर और 53 वर्षों में पहले खिलाड़ी ऐसे बने, जिन्होंने 50 से कम कैप (मैचों) में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल पूरे किए. यह विशालकाय स्ट्राइकर मैनचेस्टर सिटी के लिए भी किसी सेना जैसी निरंतरता के साथ गोल करता है.नॉर्वे को एक कठिन ग्रुप में रखा गया है, लेकिन ऑस्कर बॉब, एंटोनियो नुसा और मार्टिन ओडेगार्ड की मदद से हालैंड किसी के भी खिलाफ गोल कर सकते हैं.



5. लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)

खास बात:

-199 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 117 गोल

-26 वर्ल्ड कप मैचों में 13 गोल

-ग्रुप J के प्रतिद्वंदी: अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्डन

-FIFA वर्ल्ड कप फैंटेसी कीमत: $10m

फुटबॉल इतिहास के सबसे शानदार स्कोरर्स में से एक मेसी इस वैश्विक फाइनल्स के दौरान 39 वर्ष के हो जाएंगे, लेकिन वह अभी भी मजे से गोल कर रहे हैं. मेसी ने अर्जेंटीना के लिए अपने पिछले 37 मैचों में 35 बार गोल दागे हैं. और वह इंटर मियामी के साथ गोल करने के रिकॉर्ड को लगातार नया रूप दे रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस प्रतियोगिता का गोल्डन बूट उन कुछ पुरस्कारों में से एक है जो मेसी से दूर रहे हैं. वह एक ही संस्करण में छह से अधिक गोल करने के बावजूद इसे न जीत पाने वाले केवल दो पुरुषों में से एक हैं.

6. क्रिस्टियानो रोनाल्डो (पुर्तगाल)

खास बात:

-226 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 143 गोल

-22 वर्ल्ड कप मैचों में 8 गोल

-ग्रुप K के प्रतिद्वंदी: कांगो डीआर, उज्बेकिस्तान, कोलंबिया

-FIFA वर्ल्ड कप फैंटेसी कीमत: $10m

अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर अभी भी पूरी ताकत से खेल रहे हैं. यह 40 वर्षीय खिलाड़ी अल नासर में गोल करने के नए मील के पत्थर लिख रहा है और उसने पुर्तगाल के लिए अपने पिछले 30 मैचों में 25 गोल दर्ज किए हैं. कतर 2022 में कोच फर्नांडो सैंटोस के साथ अनबन के बाद रोनाल्डो को खेलने के लिए कम समय (मिनट) मिला था, लेकिन रोबेर्तो मार्टिनेज के तहत उन्हें भरपूर समय मिल रहा है. फ्रांसिस्को कॉन्सिसिओ, ब्रूनो फर्नांडिस, राफेल लीआओ, प्रेड्रो नेटो और बर्नार्डो सिल्वा जैसे खिलाड़ियों के अपने पीछे जादू बिखेरने के साथ रोनाल्डो को रूस 2018 में बनाए गए अपने सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड कप रिकॉर्ड (चार गोल) को तोड़ने का पूरा भरोसा होगा.

7. लामिन यमाल (स्पेन)

खास बात:

-25 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 6 गोल

-0 वर्ल्ड कप मैच

-ग्रुप H के प्रतिद्वंदी: काबो वर्डे, सऊदी अरब, उरुग्वे

-FIFA वर्ल्ड कप™ फैंटेसी कीमत: $10m

यह विंगर वर्ल्ड कप समाप्त होने पर अपने 19वें जन्मदिन से केवल छह दिन बड़ा होगा. इसके सबसे युवा गोल्डन बूट विजेता का रिकॉर्ड तोड़ सकता है. यह रिकॉर्ड जेम्स रॉड्रिगेज के नाम है, जो 2014 में अपनी जीत के समय अपने 23वें जन्मदिन से एक दिन बड़े थे. यमाल को सबसे ज़्यादा एक क्रिएटर (गोल बनाने वाले) के रूप में सराहा जाता है, लेकिन उनकी लंबी दूरी की कर्लिंग शॉट्स घातक हैं.

8. उस्मान डेम्बेले (फ्रांस)

खास बात:

-59 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 7 गोल

-11 वर्ल्ड कप मैचों में 0 गोल

-ग्रुप I के प्रतिद्वंदी: सेनेगल, इराक, नॉर्वे

-FIFA वर्ल्ड कप फैंटेसी कीमत: $10m

आप सोच रहे होंग कि उपरोक्त आंकड़ों वाला कोई व्यक्ति पसंदीदा खिलाड़ियों में कैसे शामिल है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है क डेम्बेले क्लब स्तर पर एक सनसनीखेज विंगर से बदलकर एक विनाशकारी स्ट्राइकर बन गए हैं. उन्होंने पिछले दो सीज़न में पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) के लिए 55 बार गोल किए हैं. हालांकि, फ्रांस के लिए सेंटर (मुख्य केंद्र) में अजेय एम्बापे के खेलने के कारण डेम्बेले के उनके पीछे या विंग (साइड) में तैनात होने की संभावना है.

9. विनीसियस जूनियर (ब्राजील)

खास बात:

-49 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 9 गोल

-4 वर्ल्ड कप मैचों में 1 गोल

-ग्रुप C के प्रतिद्वंदी: मोरक्को, हैती, स्कॉटलैंड

-FIFA वर्ल्ड कप फैंटेसी कीमत: $10m

यह 25 वर्षीय खिलाड़ी, अपनी पोजीशन और दूसरों की तुलना में अपेक्षाकृत कम गोल करने के रिकॉर्ड को देखते हुए, एक आश्चर्यजनक उम्मीदवार है. हालांकि, विनीसियस ने पिछले पांच सीज़न में से प्रत्येक में रियल मैड्रिड के लिए 20-गोल का आंकड़ा पार किया है.



10. राफिन्या (ब्राजील)

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खास बात:

-38 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 11 गोल

-5 वर्ल्ड कप मैचों में 0 गोल

-ग्रुप C के प्रतिद्वंदी: मोरक्को, हैती, स्कॉटलैंड

-FIFA वर्ल्ड कप फैंटेसी कीमत: $8.2m

बॉक्स के कोने से बेहद घातक इस अटैकिंग मिडफील्डर ने 2024/25 की शुरुआत से बार्सिलोना के लिए 90 मैचों में 55 गोल किए हैं. राफिन्या संभवतः ब्राजील की पेनल्टी और कुछ फ्री-किक लेंगे.

