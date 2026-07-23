कॉमनवेल्थ गेम्स में होम गार्ड की बेटी इतिहास रचने को तैयार, परदादा का भी बॉक्सिंग में रहा दबदबा

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजी टीम से बड़ी उम्मीदें होंगी. खासकर महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में सभी की निगाहें स्टार बॉक्सर जैस्मिन लैम्बोरिया पर रहेंगी, जिन्होंने हाल के वर्षों में अपने शानदार प्रदर्शन से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूत दावेदारी पेश की है. वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद जैस्मिन पूरे आत्मविश्वास के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में उतर रही हैं.

हरियाणा के भिवानी की रहने वाली इस मुक्केबाज ने अपने दमदार खेल और लगातार सफलता के दम पर भारतीय बॉक्सिंग में अलग पहचान बनाई है. अब उनसे उम्मीद होगी कि वह ग्लासगो में भी अपनी लय बरकरार रखते हुए भारत के लिए पदक जीतकर तिरंगा बुलंद करें.

24 जुलाई से 1 अगस्त तक होंगे बॉक्सिंग इवेंट्स

ग्लासगो में बॉक्सिंग इवेंट्स 24 जुलाई से 1 अगस्त तक स्कॉटिश इवेंट कैंपस में होंगे. सभी मुकाबले हॉल 5 में खेले जाएंगे. शुरुआती राउंड 24 से 29 जुलाई तक होंगे, जबकि मेडल के लिए मुकाबले 31 जुलाई और 1 अगस्त को होंगे.

पिता होम गार्ड और मां गृहिणी

30 अगस्त 2001 को हरियाणा के भिवानी में जन्मी जैस्मिन लंबोरिया एक ऐसे परिवार से आती हैं, जो भारतीय बॉक्सिंग से गहराई से जुड़ा हुआ है. उनके पिता पुलिस में होम गार्ड के तौर पर काम करते थे, जबकि उनकी मां एक गृहिणी हैं. अपने चाचा संदीप सिंह और परविंदर सिंह को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीतते हुए देखकर उन्हें इस खेल को अपनाने की प्रेरणा मिली. उन्होंने 15 साल की उम्र में भिवानी में अपने चाचा संदीप की देखरेख में ट्रेनिंग शुरू की.

परदादा का बॉक्सिंग में दबदबा

असल में बॉक्सिंग जैस्मिन के परिवार का एक अहम हिस्सा रही है. उनके परदादा महान हवा सिंह थे, जिनका 1960 और 70 के दशक में भारतीय हैवीवेट बॉक्सिंग पर दबदबा था और उन्होंने 1966 और 1970 के एशियन गेम्स में लगातार गोल्ड मेडल जीते थे. अर्जुन और द्रोणाचार्य अवॉर्ड विजेता हवा सिंह मशहूर भिवानी बॉक्सिंग क्लब के को-फाउंडर भी थे, जिसने ओलंपिक मेडलिस्ट विजेंदर सिंह समेत भारत के कई बेहतरीन बॉक्सर तैयार किए.

यूथ लेवल पर कई मेडल जीते

जैस्मिन ने यूथ लेवल पर कई मेडल जीते, जिनमें डबलिन में यूथ एस्कर ऑल फीमेल बॉक्स कप 2019 और उत्तराखंड में यूथ विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में जीते गए गोल्ड मेडल शामिल हैं. उन्होंने 2021 बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में सीनियर लेवल पर डेब्यू किया, जहां उन्होंने सबको प्रभावित किया और सिल्वर मेडल जीता. उसी साल जैस्मिन ने एशियन चैंपियनशिप के 57kg डिविजन में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता.

जैस्मिन ने 2021 नेशनल चैंपियनशिप में टोक्यो ओलंपियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सिमरनजीत कौर को हराया और फिर इस्तांबुल में 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुए ट्रायल्स में भी उन्हें हराया. जैस्मिन तुर्की में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर-फाइनल तक पहुंचीं और बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिलाओं के 60kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपनी बढ़ती पहचान को सही साबित किया.

नई दिल्ली में हुई 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप में जैस्मिन फिर से टॉप आठ में पहुंचीं, लेकिन उसी साल हांगझोऊ में हुए एशियन गेम्स में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की वॉन उंगयोंग से हारकर वह उसी स्टेज पर बाहर हो गईं. जैस्मिन ने महिलाओं की 60kg कैटेगरी में नेशनल चैंपियन बनकर साल का समापन किया.

पेरिस 2024 ओलंपिक्स की ओर बढ़ते हुए, जैस्मिन इटली में हुए पहले ओलंपिक बॉक्सिंग क्वालिफायर में महिलाओं की 60kg कैटेगरी में कोटा हासिल करने में नाकाम रहीं. हालांकि, किस्मत ने जैस्मिन को एक और मौका दिया- इस बार महिलाओं की 57kg कैटेगरी में- जब बॉक्सिंग फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडिया (BFI) को उस कोटे को छोड़ना पड़ा जो परवीन हुड्डा ने एशियन गेम्स के दौरान जीता था, क्योंकि वह अपनी लोकेशन की जानकारी देने में नाकाम रही थीं. बैंकॉक, थाईलैंड में हुए दूसरे क्वालिफ़ाइंग टूर्नामेंट में, जैस्मिन ने लगातार तीन मुकाबले जीतकर भारत के लिए 57kg का कोटा फिर से हासिल किया.

2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में गोल्ड के साथ वापसी

हालांकि, हरियाणा की इस बॉक्सर का ओलंपिक डेब्यू जल्दी खत्म हो गया क्योंकि वह पहले राउंड में फ़िलिपींस की बॉक्सर नेस्टी अल्केडे पेटेसियो से हार गईं, जो टोक्यो 2020 की सिल्वर मेडलिस्ट थीं और पेरिस 2024 में ब्रॉन्ज़ मेडल जीतने वाली थीं. लेकिन जैस्मिन ने अगले ही साल अस्ताना में हुए 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में गोल्ड मेडल जीतकर शानदार वापसी की. कुछ महीनों बाद, लिवरपूल में इस खेल की नई गवर्निंग बॉडी द्वारा आयोजित पहली वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जैस्मिन ने टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया. उन्होंने फ़ाइनल में पोलैंड की ज़र्मेटा जूलिया (जो पेरिस 2024 की सिल्वर मेडलिस्ट थीं) को 4-1 से हराकर वर्ल्ड चैंपियन का ख़िताब जीता.

पहली महिला बॉक्सर हवलदार

बॉक्सिंग रिंग के बाहर, उन्होंने इतिहास रचते हुए भारतीय सेना में 'रिक्रूट हवलदार' के तौर पर शामिल होने वाली पहली महिला बॉक्सर बनने का कारनामा किया. वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मिली सफलता के बाद, उन्हें 'नायब सूबेदार' के पद पर प्रमोट किया गया और जनवरी 2026 में 'सेना मेडल' से सम्मानित किया गया.

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