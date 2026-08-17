बैडमिंडन वर्ल्ड चैंपियनशिप: सिंधु की नजर रिकॉर्ड छठे पदक पर, धमाकेदार जीत से किया अभियान का आगाज

दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना छठा ऐतिहासिक मेडल जीतने की कोशिश शानदार अंदाज़ में शुरू की. उन्होंने सोमवार को आयरलैंड की सोफिया नोबल को सीधे गेम में हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे राउंड में जगह बनाई. नौवीं सीडेड और पांच बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट सिंधु ने नोबल को आसानी से 21-7, 21-11 से हरा दिया. इस भारतीय खिलाड़ी के नाम दो ब्रॉन्ज़ मेडल, दो सिल्वर मेडल और एक गोल्ड मेडल (जो उन्होंने 2019 में जीता था) दर्ज हैं.

अगर वह इस बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच जाती हैं, तो कम से कम ब्रॉन्ज़ मेडल पक्का हो जाएगा और वह वर्ल्ड चैंपियनशिप के इतिहास में छह मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन जाएंगी. सिर्फ़ दो अन्य खिलाड़ियों ने पांच वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीते हैं - चीन के लिन डैन, जिन्होंने पांच मेन्स सिंगल्स गोल्ड जीते हैं, और उनकी हमवतन झाओ युनलेई, जिन्होंने तीन मिक्स्ड डबल्स और दो विमेंस डबल्स टाइटल जीते हैं.

सिंधु ने शुरू से ही अपनी कमज़ोर प्रतिद्वंद्वी पर दबदबा बनाए रखा और 29 मिनट में आसानी से मैच जीत लिया. अपने अनुभव और धैर्यपूर्ण गेम प्लान से उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को कोर्ट पर संघर्ष करने पर मजबूर किया और नोबल से गलतियां करवाईं.

पहले गेम में ब्रेक तक वह 11-2 से आगे थीं और फिर आसानी से गेम जीत लिया. दूसरे सेट में नोबेल से सिंधु को टक्कर देने की कोशिश जरूर की. लेकिन वर्ल्ड नंबर 9 सिंधु के आगे 141 रैंकिंग वाली नोबल्स की एक नहीं चली.

हालांकि, दूसरे गेम में सिंधु को चुनौती का सामना करना पड़ा क्योंकि नोबल ने अपना खेल बेहतर किया और भारतीय खिलाड़ी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन सिंधु ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए ब्रेक तक 11-8 की बढ़त बना ली.

ब्रेक के बाद सिंधु ने प्रतिद्वंद्वी को संभलने का कोई मौका नहीं दिया. उन्होंने चालाकी भरे ड्रॉप शॉट्स और स्मैश के साथ रैलियों पर दबदबा बनाए रखा और नेट के पास से एक बेहतरीन बैकहैंड ड्रॉप शॉट के साथ मैच खत्म किया. अगले दौर में सिंधु का सामना कनाडा की वेन यू झांग से होगा, जिन्होंने बुल्गारिया की स्टेफनी स्टोएवा को 21-7, 21-19 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई.

इस शानदार जीत के पास सिंधु ने NDTV के एक सवाल पर कहा, " खिताब तो भी दूर है मुझे मैच दर मैच खेलना है. मुझे हर मैच में 100 परसेंट देना है. अभी जाकर रिलैक्स करना है और फिर अगले मैच की तैयारी करनी है एक-एक मैच करके ही खेलना है ताकि अपना बेस्ट दे सकूं. "