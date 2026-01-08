Who Is Ankush Bharadwaj? कौन हैं अंकुश भारद्वाज? जिनपर लगा है नाबालिग के साथ यौन शोषण का आरोप

Who Is Ankush Bharadwaj? नेशनल शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज (Ankush Bharadwaj) को नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक 17 वर्षीय महिला शूटर के साथ यौन शोषण के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है. जिसके बाद से हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है. अगर आप भी उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं तो उनसे संबंधित कुछ जानकारी हम आप तक लेकर आए हैं. अंकुश देश के पूर्व नेशनल शूटर हैं. उनकी पत्नी का नाम अंजुम मौदगिल है. वह भी देश की पूर्व मशहूर ओलंपियन शूटर हैं.

अंकुश पर नाबालिक के साथ लगा है यौन उत्पीड़न का आरोप

अंकुश भारद्वाज के ऊपर एक नाबालिक के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है. जिसके बाद उन्हें भारतीय शूटिंग संघ ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. अंकुश पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है.

डोपिंग बैन का इतिहास भी रहा

अंकुश पहली बार विवादों में नहीं आए हैं. साल 2010 में साई ने उन्हें डोपिंग नियम के उल्लंघन पर बैन किया कर दिया था. क्योंकि जर्मनी में आयोजित एक जूनियर इवेंट के दौरान वह बीटा ब्लॉकर पॉजिटिव पाए गए थे.

हरियाणा से रखते हैं ताल्लुक

अंकुश भारद्वाज हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं. साल 2005 में उन्होंने एनसीसीस कैंप से शूटिंग शुरू की थी. इसके पश्चात जसपाल राणा इंस्टीट्यूट ऑफ शूटिंग एंड स्पोर्ट्स, देहरादून से आगे की ट्रेनिंग ली.

अंकुश ने 2007 में जीवी मावलांकर शूटिंग कॉम्पिटीशन में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीन स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे. इसके पश्चात वह 2008 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में भी 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण हासिल करने में कामयाब रहे. उनका सफर यहीं समाप्त नहीं हुआ. वह आगे भी देश के लिए कई मेडल अपने नाम करने में कामयाब रहे.

यह भी पढ़ें- भारतीय शूटिंग टीम के कोच पर यौन शोषण का आरोप, नेशनल शूटर ने सुनाई आपबीती