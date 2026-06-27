नेशनल इंटर-स्टेट एथलेटिक्स में रचा गया इतिहास, एंसी सोजन ने तोड़ा अंजू बॉबी जॉर्ज का 6.83 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड

National Inter-State Championships: भुवनेश्वर में नेशनल इंटर-स्टेट चैंपियनशिप के चौथे दिन, केरल की लॉन्ग जम्पर एंसी सोजन ने पूर्व दिग्गज अंजू बॉबी जॉर्ज के नाम दर्ज 22 साल पुराने नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया. 25 साल की एंसी ने 6.88 मीटर की शानदार छलांग लगाई और 6.83 मीटर के पिछले नेशनल रिकॉर्ड को बेहतर किया, जिसे अंजू ने 2004 एथेंस ओलंपिक के दौरान बनाया था. बता दें कि साल 2004 में अंजू बॉबी ने एथेंस समर ओलंपिक के 6.83 मीटर की छलांग लगाकर ऐतिहासिक कारनामा किया था और यह नेशनल रिकॉर्ड कायम किया था जिसे अब एंसी सोजन ने तोड़ दिया है.

भुवनेश्वर में 24 से 28 जून तक आयोजित चैंपियनशिप में कई एथलीटों ने एशियाई खेलों के लिए जगह बनाई है, जिनमें पुरुषों की पोल वॉल्ट में देव मीणा, महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी, महिलाओं की हैमर थ्रो में अनुष्का यादव और पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में मोहम्मद अफसल शामिल हैं.

एंसी ने अपने पांचवें प्रयास में रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रदर्शन करने से पहले ही, अपनी शुरुआती 6.73 मीटर की छलांग के साथ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) के एशियाई खेलों के लिए 6.48 मीटर के क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड को पार कर लिया था. एंसी ने 2023 में हांगझोऊ में 6.63 मीटर की छलांग लगाकर एशियाई खेलों का सिल्वर मेडल भी जीतने में कामयाबी हासिल की थी.

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