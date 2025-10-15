CWG Games 2030 अहमदाबाद में होना तय, कॉमनवेल्थ कार्यकारी बोर्ड ने की सिफारिश

2030 Commonwealth Games: राष्ट्रमंडल खेल के कार्यकारी बोर्ड ने आज कंफर्म किया है कि वह 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए प्रस्तावित मेजबान शहर के रूप में भारत के अहमदाबाद की सिफारिश करेगा. अहमदाबाद को अब पूर्ण राष्ट्रमंडल खेल सदस्यता के लिए आगे रखा जाएगा. इसको लेकर आखिरी फैसला 26 नवंबर 2025 को ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल महासभा में होगा. अगर ग्लासगो में फैसला भारत के पक्ष में आता है, भारत दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा. भारत ने इससे पहले 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी.

राष्ट्रमंडल खेल मूल्यांकन समिति ने एक विस्तृत प्रक्रिया का पालन करने के बाद अहमदाबाद की सिफारिश की है. इस समिति ने तकनीकी पहलूओं, एथलीट के अनुभव, बुनियादी ढांचे, शासन और राष्ट्रमंडल खेलों के मूल्यों के आधार पर यह फैसला लिया है. आयोजकों की रेस में भारत ने नाइजीरिया को पीछे छोड़ा है.

साल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी. ऐसे में 2030 में होने वाला राष्ट्रमंडल खेल एक ऐतिहासिक क्षण होगा. भारत का राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है. बर्मिंघम 2022 में पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा था.

नाइजीरिया, जो इस रेस में पीछे छूट गया है, राष्ट्रमंडल खेल कार्यकारी बोर्ड ने उसको समर्थन दिया है और एक रणनीति विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है. नाइजीरिया 2034 का कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर सकता है.

कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन इंडिया की अध्यक्ष डॉ. पीटी उषा ने इस मामले पर कहा,"अहमदाबाद में शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करना भारत के लिए एक असाधारण सम्मान होगा. खेल न केवल भारत की विश्व स्तरीय खेल और आयोजन क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे, बल्कि विकसित भारत 2047 की दिशा में हमारी राष्ट्रीय यात्रा में भी सार्थक भूमिका निभाएंगे. हम 2030 खेलों को अपने युवाओं को प्रेरित करने, अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने और साझा भविष्य को मजबूत करने के एक शक्तिशाली अवसर के रूप में देखते हैं."

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अंतरिम अध्यक्ष डॉ. डोनाल्ड रुकारे ने इस मामले पर कहा,"2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के प्रस्तावों को विकसित करने में जो दृष्टि और प्रतिबद्धता दिखाई गई है, उसके लिए हम भारत और नाइजीरिया दोनों के आभारी हैं. दोनों प्रस्ताव प्रेरणादायक थे, जो हमारे बोर्ड के भीतर अवसर के पैमाने को दर्शाते हैं. कॉमनवेल्थ परिवार ने सावधानीपूर्वक विचार किया है. समिति के निष्कर्ष और हमारी सदस्यता के लिए अहमदाबाद की सिफारिश कर रहे हैं."

भारतीय एथलीटों ने राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. भारत ने सबसे पहले 1934 राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया था. इसमें भारतीय दल में छह एथलीट शामिल थे. जिन्होंने 10 ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं और एक कुश्ती स्पर्धा में भाग लिया था. भारत ने अपने पहले राष्ट्रमंडल खेलों में एक पदक जीता. अभी तक भारत राष्ट्रमंडल खेलों में 203 गोल्ड, 190 सिल्वर और 171 ब्रॉन्ज जीते हैं. भारत अभी तक 564 मेडल अपने नाम कर चुका है.