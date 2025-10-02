विज्ञापन
सिंगर ज़ुबीन गर्ग केस में हत्या की धारा जोड़ी गई, CID ने तेज की मामले की जांच

जुबीन के चचेरे भाई संदीपन गर्ग से भी पूछताछ की गई. वहीं सिंगापुर के अधिकारियों ने भारतीय उच्चायोग को ज़ुबीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी है. अब सिंगापुर में ज़ुबीन के पिछले 48 घंटों की सटीक समयरेखा तैयार करने की कोशिश चल रही है. प्रबंधक सिद्धार्थ से ज़ुबीन का हैंडबैग बरामद कर लिया गया है, बैग में दस्तावेज़ और दवाइयां थीं. बैग और उसमें मौजूद सामान जब्त कर लिया गया है.

सिंगर जुबीन गर्ग की मौत को लेकर कई सवाल
  • असम के गायक जुबीन गर्ग की मौत मामले में हत्या के आरोप जोड़े गए हैं
  • जुबीन के मैनेजर और फेस्टिवल आयोजक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है
  • सिंगापुर ने जुबीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भारतीय उच्चायोग को सौंप दी है
गुवाहाटी:

असम के लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग की मौत ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए हैं. इसलिए इस मामले ने अब नया मोड ले लिया है. अब इस मामले में हत्या के आरोप जोड़े गए हैं. असम सीआईडी ​​की एसआईटी मामले की जांच कर रही है, वहीं फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत से आज लंबी पूछताछ हुई. जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ सरमा से सीआईडी ​​ने घंटों पूछताछ की. सीआईडी ​​ने आज ज़ुबीन के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी से फिर पूछताछ की. ज़ुबीन के सह-गायक अमृतप्रभा महंत से आज फिर पूछताछ हुई.

जुबीन के चचेरे भाई से भी पूछताछ

जुबीन के चचेरे भाई संदीपन गर्ग से भी पूछताछ की गई. वहीं सिंगापुर के अधिकारियों ने भारतीय उच्चायोग को ज़ुबीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी है. अब सिंगापुर में ज़ुबीन के पिछले 48 घंटों की सटीक समयरेखा तैयार करने की कोशिश चल रही है. प्रबंधक सिद्धार्थ से ज़ुबीन का हैंडबैग बरामद कर लिया गया है, बैग में दस्तावेज़ और दवाइयां थीं. बैग और उसमें मौजूद सामान जब्त कर लिया गया है. दवाइयों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है. जुबीन की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. 

जुबीन गर्ग की मौत से देश झकझोर

जुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन ने पूरे देश को झकझोर दिया है,  उनकी मौत की जांच चल रही है. इस केस की जांच में असम पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) और क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) जुटी है. हाल ही में इस केस में दो लोगों, श्यामकनु महंत और सिद्धार्थ सरमा, को गिरफ्तार किया गया था. सीआईडी ने दोनों पर दो अन्य धाराएं लगाई हैं। इसके साथ ही छह अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है. सीआईडी ​​एवं एसआईटी के विशेष पुलिस महानिदेशक एमपी गुप्ता ने बताया कि गायक जुबीन गर्ग की मौत के केस में सीआईडी ​​ने बीएनएस धारा 61(2)/105/106(1)/103 के तहत केस दर्ज किया है.

कइयों को सीआईडी के सामने पेश होने का निर्देश

इस मामले से जुड़े अन्य लोगों को नोटिस जारी कर 6 अक्टूबर को सीआईडी ​​के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है.एमपी गुप्ता ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "जांच जारी है. हमने दो लोगों श्यामकनु महंत और सिद्धार्थ सरमा को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ जारी है. मामले से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाएगी. इस केस में हमने कुछ नई धाराएं भी जोड़ी हैं. उसके बारे में अभी बता नहीं सकता. हमने नोटिस जारी कर छह अन्य लोगों को 6 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है, हम उनसे जरूर पूछताछ करेंगे."

जुबीन की पत्नी के भी कई सवाल

दूसरी तरफ जुबीन गर्ग की पत्नी ने एक इंटरव्यू में उनकी मौत पर कई सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि जब मैनेजर वहां मौजूद था तो जुबीन की सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखा गया. वह पिछले टूर से थक गए थे, फिर भी उन्हें स्कूबा डाइविंग के लिए ले जाया गया. उनकी पत्नी गरिमा गर्ग ने कहा, "वो दिन में आमतौर पर सोते थे. शायद उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया होगा. मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्हें दवाइयां दी गई थीं या नहीं. प्रबंधक ने कहा कि जुबीन को पानी के अंदर पहली बार दौरा पड़ा था, जबकि उन्हें दिल से जुड़ी कोई समस्या नहीं थी." इसके साथ ही गरिमा ने अपने पति और सिंगर जुबीन की मौत की गहनता से जांच करने की अपील प्रशासन से की है.

(IANS इनपुट्स के साथ)

